ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 15. vasárnap Kristóf
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Fővárosi Nagycirkusz

Átadták a cirkuszművészeti díjakat

Infostart / MTI

Ünnepi gálán adták át a Porond Ifjú Csillaga és a Tihany Cirkuszművészeti Életműdíjakat a Fővárosi Nagycirkuszban.

A Fesztivál plusz-Győztesek című vasárnapi díszelőadáson a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenységéért Nagyhegyi Sára artistaművész vehette át Porond Ifjú Csillaga díjat. Az elismerést a díjazott Kovács Gábor Dénestől, a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától, valamint Vincze Tündétől, a Magyar Légtornász Egyesület alapító elnökétől vehette át.

Nagyhegyi Sára a budapesti Baross Imre Artistaképző növendéke volt, fő zsánere a hajlógás és a légkarika. Műsorszámával 2020-ban a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál megnyitóján mutatkozott be, 2021-ben a Recirquel Cirque Danse társulat Kristály című darabjában kapott szerepet, majd olyan rangos cirkuszokban lépett fel, mint például a párizsi Cirque d’Hiver Bouglione. 2022-ben a wiesbadeni Európai Ifjúsági Cirkuszfesztiválon ezüstérmet és két különdíjat nyert, 2024-ben pedig a 22eme Festival International du Cirque du Val d’Oise a Domont nemzetközi cirkuszfesztiválon szintén ezüstdíjat nyert el.

Emlékeztettek: a magyar cirkuszművészek által 1993-ban alapított Porond Ifjú Csillaga elismeréssel azokat a kiemelkedően tehetséges fiatal artistaművészeket tüntetik ki, akik már nemzetközi szinten is kivételes teljesítményt nyújtottak.

A tájékoztatás szerint a díszelőadáson a Tihany Cirkuszművészeti Életműdíjat a magyar és a nemzetközi cirkuszélet meghatározó művésze, Picard Endre vehette át.

Picard Endre a magyar cirkuszvilág egyik jelentős dinasztiája, a Picard család tagja. Első fellépésére 1963-ban, mindössze 14 évesen került sor a vietnámi Hanoiban, ahová a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat küldte ki a társulatot. A család Tokay akrobata ugrócsoport néven vált ismertté, és a következő évtizedekben a világ számos országában felléptek. A Tokay ugrócsoport mintegy húsz éven keresztül működött. Később, amikor a csoport feloszlott, Picard Endre és felesége új produkciót hozott létre: zsonglőrszámmal léptek fel 3 Chichagos néven. Pályafutásuk során 45 országban szerepeltek akrobata- és zsonglőrprodukciókkal.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a Tihany Cirkuszművészeti Életműdíj elismerésben azok részesülhetnek, akik a magyar cirkuszművészet szempontjából nemzetközileg is elismerésre méltó, példaértékkel bíró, kivételes teljesítményt érnek el, vagy e körben különösen nagy szolgálatot tesznek, valamint akiknek egész életpályája a magyar cirkuszművészet szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

Az elismerést a Magyar Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Eötvös Tibor Szandi és Catherine Czeisler, Czeisler Ferenc unokája adták át a díjazottnak - áll az összegzésben.

