Magyar győzelem Argentína ellen, karnyújtásnyira a vb-részvétel

Ha a következő meccsen a kanadaiak – a papírformát hozva – megverik Japánt, akkor a magyarok 1998 után ismét kijutnak a vb-re. A 2/2-es mérleggel álló Völgyi-gárda kedden a házigazda törökökkel csapnak össze 18.30 órától. Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

Magyarország-Argentína 92-81 (13-16, 23-21, 18-20, 23-20, 15-4) - hosszabbítás után Pontszerzők: Lelik 24, Dombai 19, Juhász 17, Takács-Kiss 9, Dubei 9, Aho 9, Varga 3, Török 2, illetve Gretter 24, Chagas 19, Gauna 8, Cabrera 7, Burani 6, Siciliano 5, Gentinetta 5, Mungo 4, Raviolo 3

A vb-selejtező szerdai nyitónapján Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a 35 pontos Juhász Dorka vezetésével 77-65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, másnap 75-53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, szombaton pedig 71-58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben. A többi eredmény folytán a képlet leegyszerűsödött vasárnapra: a magyarok annak a tudatában léptek pályára negyedik mérkőzésükön, hogy ha legyőzik Argentínát, majd a következő meccsen pedig Kanada Japánt, akkor biztosan ott lesznek a szeptemberi, berlini világbajnokságon. Vereség esetén pedig kedden Törökország ellen még kaphatnak erre egy esélyt, de akkor már nem csak a saját kezükben lenne a sorsuk.

A vasárnapi találkozón a szintén 1/2-es győzelmi mérleggel álló Argentína állt a túloldalon, amely némi meglepetésre csütörtökön 59-55-re megverte a házigazdákat - igaz, csak tíz másodpercig vezetett a meccsen. Az ellenfél öt érmet nyert az Amerika-bajnokságokon - de aranyat sosem -, világbajnokságokon pedig kilencszer vett részt, legutóbb, 2018-ban 15. lett, a legjobb eredménye pedig az 1953-as hatodik hely volt.

A két válogatott első összecsapásán 3-3 után a harcias dél-amerikaiak lódultak meg, a magyarok Aho Nina révén 13-13-nál érték utol őket. A dobóforma viszont továbbra is elmaradt a várakozásoktól, így az ellenfél 11 ponttal elhúzott, ezt sikerült háromra faragni, majd Lelik Réka triplájával ismét a magyaroknál volt az előny (36-35). A nagyszünetben 37-36-ra vezetett a rivális.

Térfélcsere után fej fej mellett haladtak a csapatok, minden labdáért óriási küzdelem zajlott, Lelik a válogatott legjobbjává lépett elő. Az 54-57-ről induló zárószakaszban Juhász triplája hozta ismét lendületbe a nemzeti együttest, majd Florencia Chagas ötödik hármasával megint az ellenfél állt jobban. Dombai Réka fontos triplát dobott, a hajrá pedig még a addigiaknál is nagyobb izgalmakat hozott, az utolsó perc 75-73-mal kezdődött. Az argentinok 21 másodpercnél átvették a vezetést (77-75), Takács-Kiss Virág közelről egyenlített (77-77), majd 3,6 másodperccel a vége előtt kihagyott egy büntetőt, így jöhetett az ötperces hosszabbítás.

A ráadásban Dombai, Juhász és Lelik is betalált, az egyre fáradtabb csapatok több helyzetet is elpuskáztak, 43 másodpercnél 84-79 volt az állás. A hátralévő időben az argentin kapitányt kiállították reklamálásért, de ez sem zavarta meg a magyarokat, akik végül kiküzdötték a győzelmet.

A berlini világbajnokságra eddig öt csapat biztosította részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok - ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a selejtezőben. Az isztambuli hatos csoportból Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

Völgyi Péter azzal kezdte az M4 csatornának, hogy keményen dolgozott csapata, és feszült meccsen vannak túl.

„Nagy tartásról tettek tanúbizonyságot a lányok, de észnél voltunk és higgadtak maradtunk, amikor kellett, még úgy is, hogy sok büntetőt hibáztunk.

Van még egy meccsünk, de ma nagyot léptünk előre. Lehet, hogy ez elég lesz, mi most úgy állunk hozzá, hogy nem lesz” – fogalmazott

A 24 pontos Lelik Réka közölte, külön örül a kulcsfontosságú büntetőinek, mert újabban „mumusa” volt a büntető. Azt mondta: „Büszke vagyok a lányokra, igazi csapatmunka volt, megtörtük az átkunkat, és végre mit jöttünk ki győztesen egy végjátékból. Fizikális meccs volt sok ütközéssel, a végén mi voltunk nyugodtabbak. Van még egy mérkőzésünk, azt is meg akarjuk nyerni.”

Takács-Kiss Virág úgy vélekedett, hogy mindenki megmutatta, mekkora szíve van. „Sajnálom, hogy nem tudtam győztes büntetőt dobni, de így is nagy győzelem volt. Remélem, Kanada visszaadja ma azt, amit mi adtunk nekik az olimpiai selejtezőn” – nyilatkozott.