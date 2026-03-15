ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap Kristóf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Nina Aho (k) és az argentin Melisa Gretter a nõi kosárlabda-világbajnokság selejtezõ tornáján játszott Magyarország - Argentína mérkõzés hosszabbításában az isztambuli Turkcell Kosárlabda Fejlesztõ Központban 2026. március 15-én. A magyar válogatott hosszabbítás után 92-81-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar győzelem Argentína ellen, karnyújtásnyira a vb-részvétel

Infostart

A magyar női kosárlabda-válogatott hosszabbítás után 92-81-re legyőzte Argentínát vasárnap az Isztambulban zajló világbajnoki selejtezőtorna negyedik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a vb-részvétel felé.

Ha a következő meccsen a kanadaiak – a papírformát hozva – megverik Japánt, akkor a magyarok 1998 után ismét kijutnak a vb-re. A 2/2-es mérleggel álló Völgyi-gárda kedden a házigazda törökökkel csapnak össze 18.30 órától. Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A vb-selejtező szerdai nyitónapján Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a 35 pontos Juhász Dorka vezetésével 77-65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, másnap 75-53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, szombaton pedig 71-58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben. A többi eredmény folytán a képlet leegyszerűsödött vasárnapra: a magyarok annak a tudatában léptek pályára negyedik mérkőzésükön, hogy ha legyőzik Argentínát, majd a következő meccsen pedig Kanada Japánt, akkor biztosan ott lesznek a szeptemberi, berlini világbajnokságon. Vereség esetén pedig kedden Törökország ellen még kaphatnak erre egy esélyt, de akkor már nem csak a saját kezükben lenne a sorsuk.

A vasárnapi találkozón a szintén 1/2-es győzelmi mérleggel álló Argentína állt a túloldalon, amely némi meglepetésre csütörtökön 59-55-re megverte a házigazdákat - igaz, csak tíz másodpercig vezetett a meccsen. Az ellenfél öt érmet nyert az Amerika-bajnokságokon - de aranyat sosem -, világbajnokságokon pedig kilencszer vett részt, legutóbb, 2018-ban 15. lett, a legjobb eredménye pedig az 1953-as hatodik hely volt.

A két válogatott első összecsapásán 3-3 után a harcias dél-amerikaiak lódultak meg, a magyarok Aho Nina révén 13-13-nál érték utol őket. A dobóforma viszont továbbra is elmaradt a várakozásoktól, így az ellenfél 11 ponttal elhúzott, ezt sikerült háromra faragni, majd Lelik Réka triplájával ismét a magyaroknál volt az előny (36-35). A nagyszünetben 37-36-ra vezetett a rivális.

Térfélcsere után fej fej mellett haladtak a csapatok, minden labdáért óriási küzdelem zajlott, Lelik a válogatott legjobbjává lépett elő. Az 54-57-ről induló zárószakaszban Juhász triplája hozta ismét lendületbe a nemzeti együttest, majd Florencia Chagas ötödik hármasával megint az ellenfél állt jobban. Dombai Réka fontos triplát dobott, a hajrá pedig még a addigiaknál is nagyobb izgalmakat hozott, az utolsó perc 75-73-mal kezdődött. Az argentinok 21 másodpercnél átvették a vezetést (77-75), Takács-Kiss Virág közelről egyenlített (77-77), majd 3,6 másodperccel a vége előtt kihagyott egy büntetőt, így jöhetett az ötperces hosszabbítás.

A ráadásban Dombai, Juhász és Lelik is betalált, az egyre fáradtabb csapatok több helyzetet is elpuskáztak, 43 másodpercnél 84-79 volt az állás. A hátralévő időben az argentin kapitányt kiállították reklamálásért, de ez sem zavarta meg a magyarokat, akik végül kiküzdötték a győzelmet.

Ha tehát a következő meccsen a kanadaiak - a papírformát hozva - megverik Japánt, akkor a magyarok 1998 után ismét kijutnak a vb-re.

A válogatott számára kedden 18.30 órától a házigazda törökök ellen zárul a torna.

A berlini világbajnokságra eddig öt csapat biztosította részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok - ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a selejtezőben. Az isztambuli hatos csoportból Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

Völgyi Péter azzal kezdte az M4 csatornának, hogy keményen dolgozott csapata, és feszült meccsen vannak túl.

„Nagy tartásról tettek tanúbizonyságot a lányok, de észnél voltunk és higgadtak maradtunk, amikor kellett, még úgy is, hogy sok büntetőt hibáztunk.

Van még egy meccsünk, de ma nagyot léptünk előre. Lehet, hogy ez elég lesz, mi most úgy állunk hozzá, hogy nem lesz” – fogalmazott

A 24 pontos Lelik Réka közölte, külön örül a kulcsfontosságú büntetőinek, mert újabban „mumusa” volt a büntető. Azt mondta: „Büszke vagyok a lányokra, igazi csapatmunka volt, megtörtük az átkunkat, és végre mit jöttünk ki győztesen egy végjátékból. Fizikális meccs volt sok ütközéssel, a végén mi voltunk nyugodtabbak. Van még egy mérkőzésünk, azt is meg akarjuk nyerni.”

Takács-Kiss Virág úgy vélekedett, hogy mindenki megmutatta, mekkora szíve van. „Sajnálom, hogy nem tudtam győztes büntetőt dobni, de így is nagy győzelem volt. Remélem, Kanada visszaadja ma azt, amit mi adtunk nekik az olimpiai selejtezőn” – nyilatkozott.

Kezdőlap    Sport    Magyar győzelem Argentína ellen, karnyújtásnyira a vb-részvétel

sport

kosárlabda

vb-selejtező

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
március 15.

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

Elindult a Nemzeti Menet a Hősök terére, hídfoglalást tart a Kutyapárt, zajlik a Mi Hazánk megemlékezése – percről percre

Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét

Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

Sulyok Tamás: március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell

Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran also launches new strikes at Israel, with the UAE saying it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 15. 12:55
Nem mindennapi vége lett a síelő sok sör-pálinka kombójának a vk-n – videó
2026. március 15. 11:34
Később tudják csak megrendezni a MotoGP Katari Nagydíjat
×
×