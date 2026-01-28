ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.02
usd:
317.34
bux:
127888.37
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz kancellárjelölt aláírja a február 23-i előrehozott parlamenti választások után kidolgozott német kormánykoalíciós megállapodást Berlinben 2025. május 5-én. A Merz vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), valamint a Szociáldemokrata Párt (SPD) 18 tagú koalíciós kormánya május 6-án tesz hivatali esküt, amennyiben megkapja a parlament támogatását.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

A jóléti állam reformját tervezi a német kormány

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Alapjában véve adósságot törleszt, de nagy fába vágta a fejszéjét a német kormánykoalíció. A tét a szociális juttatások átfogó reformja. Hivatalos megfogalmazás szerint a jóléti államnak „polgárközpontúbbá” kell válnia.

A reformot egy kormányzati bizottság a tartományokkal, illetve az önkormányzatokkal konzultálva készítette elő. Az erre vonatkozó, az ARD által megszellőztetett 50 oldalas, összesen 26 ajánlást tartalmazó tervezetet Bärbel Bas munkaügyi miniszter kedden vette át.

A cél az, hogy a szociális ellátások a jövőben gyorsabban és könnyebben hozzáférhető váljanak. Alapjában ezt szolgálja az is, hogy a digitalizálást ezen a téren is erősíteni kell.

A beszámolók szerint több korábbi egyedi juttatás összevonásra kerül. Így többi között az alapjövedelem-támogatást, azaz a korábbi állampolgári juttatást (Bürgergeld) összevonják a lakhatási támogatással és a gyermekgondozási pótlékkal.

A német portálok ugyanakkor utaltak arra, hogy az előkészítés hosszabb időt vesz igénybe. A tervezett reformok egyes elemei 2027-ben életbe léphetnek, ugyanakkor meghatározott előirányzatok végrehajtásához alkotmánymódosításra van szükség.

A bizottság 2025 szeptemberében kezdte meg az előkészítő munkát azzal az elsődleges céllal, hogy erősítse, illetve korszerűsítse a jóléti államot, és csökkentse az ezt akadályozó bürokráciát.

A tervezet bevezetőjében utal arra, hogy vissza kell nyerni az embereknek a demokráciába, illetve az állami intézményekbe vetett bizalmát.

További lépésként cél az is, hogy az állampolgárok a jövőben „egyetlen forrásból” kapják a juttatásokat, elkerülendő, hogy a különböző kérelmeket egyszerre több hatósághoz kelljen benyújtani.

A tervezet szerint a felelős minisztériumoknak tartományi, illetve önkormányzati hatóságokkal együttműködve az elkövetkező hat hónapban részletesen ki kell dolgozni a megfelelő végrehajtási eljárásokat.

Kezdőlap    Külföld    A jóléti állam reformját tervezi a német kormány

németország

reform

jólét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áder János: a felmelegedés már nem megakadályozható, az alkalmazkodás módja a kérdés

Áder János: a felmelegedés már nem megakadályozható, az alkalmazkodás módja a kérdés

Hiába a vállalások és fogadkozások, a globális szén-dioxid-kibocsátás az elmúlt években tovább nőtt, a felmelegedést pedig nem sikerült megállítani. Emiatt mára az alkalmazkodás vált az egyetlen reális céllá – mondta el a Portfolio-nak Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, akit a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk. Az egy hónapon át tartó rendezvényen vízvédelmi, agrár- és élelmiszeripari, valamint energetikai szakmai konferenciák és élményprogramok várják a látogatókat, miközben mintegy száz magyar vállalat mutatja be fenntarthatósági fejlesztéseit. Az interjúban szó esett az uniós klímapolitika ellentmondásairól, a hazai vízgazdálkodás helyzetéről és napokban aláírt Mercosur egyezményről is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább gyűrűzik a TikTok botrány a román elnökválasztás kapcsán: durva szankciók jöhetnek?

Tovább gyűrűzik a TikTok botrány a román elnökválasztás kapcsán: durva szankciók jöhetnek?

A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 09:53
Évek óta zárolt dollármilliárdokhoz juthat hozzá Venezuela
2026. január 28. 09:41
Börtönre ítélték a volt first ladyt Dél-Koreában
×
×
×
×