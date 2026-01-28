A jóléti állam reformját tervezi a német kormány

A reformot egy kormányzati bizottság a tartományokkal, illetve az önkormányzatokkal konzultálva készítette elő. Az erre vonatkozó, az ARD által megszellőztetett 50 oldalas, összesen 26 ajánlást tartalmazó tervezetet Bärbel Bas munkaügyi miniszter kedden vette át.

A cél az, hogy a szociális ellátások a jövőben gyorsabban és könnyebben hozzáférhető váljanak. Alapjában ezt szolgálja az is, hogy a digitalizálást ezen a téren is erősíteni kell.

A beszámolók szerint több korábbi egyedi juttatás összevonásra kerül. Így többi között az alapjövedelem-támogatást, azaz a korábbi állampolgári juttatást (Bürgergeld) összevonják a lakhatási támogatással és a gyermekgondozási pótlékkal.

A német portálok ugyanakkor utaltak arra, hogy az előkészítés hosszabb időt vesz igénybe. A tervezett reformok egyes elemei 2027-ben életbe léphetnek, ugyanakkor meghatározott előirányzatok végrehajtásához alkotmánymódosításra van szükség.

A bizottság 2025 szeptemberében kezdte meg az előkészítő munkát azzal az elsődleges céllal, hogy erősítse, illetve korszerűsítse a jóléti államot, és csökkentse az ezt akadályozó bürokráciát.

A tervezet bevezetőjében utal arra, hogy vissza kell nyerni az embereknek a demokráciába, illetve az állami intézményekbe vetett bizalmát.

További lépésként cél az is, hogy az állampolgárok a jövőben „egyetlen forrásból” kapják a juttatásokat, elkerülendő, hogy a különböző kérelmeket egyszerre több hatósághoz kelljen benyújtani.

A tervezet szerint a felelős minisztériumoknak tartományi, illetve önkormányzati hatóságokkal együttműködve az elkövetkező hat hónapban részletesen ki kell dolgozni a megfelelő végrehajtási eljárásokat.