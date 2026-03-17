Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Szlovákia szerint az Európai Uniónak elsősorban saját tagállamainak energiabiztonságát kell szem előtt tartania – erről beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával a közelgő uniós csúcstalálkozó előkészítéséről. A csaknem háromnegyed órás megbeszélés egyik fő témája a Barátság kőolajvezeték ügye volt.

Fico szerint Ukrajna döntése az olajtranzit leállításáról egyoldalú és káros lépés, amely veszélyezteti több uniós tagállam energiaellátását. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott: az Európai Unió nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé.

Pozsony ezért azt várja Brüsszeltől, hogy gyakoroljon nyomást Kijevre az orosz kőolajszállítás mielőbbi helyreállítása érdekében az ukrán területen keresztül. Robert Fico hangsúlyozta: az EU-nak saját tagjait – köztük Szlovákiát és Magyarországot – kell megvédenie, és nem hagyhatja, hogy egy külső ország döntései veszélybe sodorják az energiaellátást.

A kérdés várhatóan a csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozón is napirendre kerül.

A szlovák miniszterelnök emellett bírálta az Európai Bizottságot is, amiért szerinte eddig nem tett konkrét javaslatokat a magas villamosenergia-árak csökkentésére. Robert Fico úgy véli, a versenyképesség megőrzése érdekében kulcsfontosságú lenne az energiaárak mérséklése, és az uniós intézményeknek gyorsabb lépésekre van szükségük.

Az energiaellátás kérdése az EU energiaügyi minisztereinek hétfői tanácskozásán is központi téma volt. Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter a brüsszeli tárgyalás után arról beszélt: Szlovákia pragmatikus megközelítést szorgalmaz az energiaellátás biztosításában.

A tárcavezető szerint kevesebb energiahordozó áll rendelkezésre a piacon, miközben a tankerek oda szállítanak, ahol magasabb árat kínálnak. Az Európai Bizottság adatai alapján az európai adófizetők már tíz nap alatt mintegy hárommilliárd euróval fizettek többet az emelkedő energiaárak miatt. A szlovák miniszter ezért azt sürgette, hogy az EU készítsen válságforgatókönyvet arra az esetre, ha a krízis tovább mélyülne.

Szlovákia emellett támogat egy cseh kezdeményezést is, amely szerint európai szakértői delegáció vizsgálná meg az Ukrajnában megsérült Barátság olajvezeték állapotát.

A javaslat célja, hogy független mérnökök és technikusok mérjék fel a károkat az egyik ukrajnai szivattyúállomáson. Saková szerint Szlovákia és Magyarország is nyitott egy ilyen ellenőrzésre. A miniszter Brüsszelben röviden találkozott az ukrán energiaügyi miniszterrel is, aki arról tájékoztatta, hogy Kijev már dolgozik a robbanás okozta károk felszámolásán.

Az ukrán fél közlése szerint a detonáció során olajtárolók semmisültek meg, és mintegy kilencmillió dollár értékű olaj égett el. Ukrajna a javítás költségeit nagyjából 25 millió euróra becsüli, és ehhez az Európai Bizottság pénzügyi támogatását is kérheti.