ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.46
usd:
336.71
bux:
123327.93
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico szerint a szlovák kormány elfogadhatatlannak tartja Volodimir Zelenszkij döntését az orosz kőolajtranzit leállításáról, és azt várja az EU-tól, hogy gyakoroljon nyomást Ukrajnára a szállítás újraindítása érdekében. Szlovákia egy cseh javaslatot is támogat, amely szerint európai szakértők vizsgálnák meg a sérült Barátság kőolajvezeték állapotát.

Szlovákia szerint az Európai Uniónak elsősorban saját tagállamainak energiabiztonságát kell szem előtt tartania – erről beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával a közelgő uniós csúcstalálkozó előkészítéséről. A csaknem háromnegyed órás megbeszélés egyik fő témája a Barátság kőolajvezeték ügye volt.

Fico szerint Ukrajna döntése az olajtranzit leállításáról egyoldalú és káros lépés, amely veszélyezteti több uniós tagállam energiaellátását. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott: az Európai Unió nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé.

Pozsony ezért azt várja Brüsszeltől, hogy gyakoroljon nyomást Kijevre az orosz kőolajszállítás mielőbbi helyreállítása érdekében az ukrán területen keresztül. Robert Fico hangsúlyozta: az EU-nak saját tagjait – köztük Szlovákiát és Magyarországot – kell megvédenie, és nem hagyhatja, hogy egy külső ország döntései veszélybe sodorják az energiaellátást.

A kérdés várhatóan a csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozón is napirendre kerül.

A szlovák miniszterelnök emellett bírálta az Európai Bizottságot is, amiért szerinte eddig nem tett konkrét javaslatokat a magas villamosenergia-árak csökkentésére. Robert Fico úgy véli, a versenyképesség megőrzése érdekében kulcsfontosságú lenne az energiaárak mérséklése, és az uniós intézményeknek gyorsabb lépésekre van szükségük.

Az energiaellátás kérdése az EU energiaügyi minisztereinek hétfői tanácskozásán is központi téma volt. Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter a brüsszeli tárgyalás után arról beszélt: Szlovákia pragmatikus megközelítést szorgalmaz az energiaellátás biztosításában.

A tárcavezető szerint kevesebb energiahordozó áll rendelkezésre a piacon, miközben a tankerek oda szállítanak, ahol magasabb árat kínálnak. Az Európai Bizottság adatai alapján az európai adófizetők már tíz nap alatt mintegy hárommilliárd euróval fizettek többet az emelkedő energiaárak miatt. A szlovák miniszter ezért azt sürgette, hogy az EU készítsen válságforgatókönyvet arra az esetre, ha a krízis tovább mélyülne.

Szlovákia emellett támogat egy cseh kezdeményezést is, amely szerint európai szakértői delegáció vizsgálná meg az Ukrajnában megsérült Barátság olajvezeték állapotát.

A javaslat célja, hogy független mérnökök és technikusok mérjék fel a károkat az egyik ukrajnai szivattyúállomáson. Saková szerint Szlovákia és Magyarország is nyitott egy ilyen ellenőrzésre. A miniszter Brüsszelben röviden találkozott az ukrán energiaügyi miniszterrel is, aki arról tájékoztatta, hogy Kijev már dolgozik a robbanás okozta károk felszámolásán.

Az ukrán fél közlése szerint a detonáció során olajtárolók semmisültek meg, és mintegy kilencmillió dollár értékű olaj égett el. Ukrajna a javítás költségeit nagyjából 25 millió euróra becsüli, és ehhez az Európai Bizottság pénzügyi támogatását is kérheti.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

szlovákia

robert fico

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×