A Mi Hazánk költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Magyar Péter ellen

Költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt azt állítja, „felszámoló maffia” működik Magyarországon, amelyhez szerintük Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének is lehet köze.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke hétfőn, a budapesti Kútvölgyi úton, Magyar Péter lakóingatlana és bejegyzett cégszékhelye előtt tartott sajtótájékoztatóján felidézte, hogy 2021 tavaszán történt meg „a felszámolói piac újrafelosztása”, amikor szerinte Jellinek Dánielék (az Indotek-csoport alapítója – a szerk.) „kifizették” Magyar Pétert. Mint fogalmazott, ez kétféle módon ment végbe. Egyrészt Jellinek Dánielék megvásárolták Magyar Pétertől az akkor a birtokában lévő V. kerületi, Károlyi-kert melletti 46 négyzetméteres, jelentősen túlárazott lakást.

Másrészt a hétfői sajtótájékoztatón szó esett Magyar Péter cégszékhelyéről is. Arról a lakóingatlanról, ahová a sajtónyilvános eseményt szervezte a Mi Hazánk. Toroczkai László szerint ezt az ingatlant a Tisza Párt elnöke és akkori felesége, Varga Judit évekkel ezelőtt mintegy 200 millió forintért vásárolták meg. A Mi Hazánk országos listájának vezetője úgy fogalmazott, „ezt már akkor is sokan értetlenül fogadták”. Mint mondta, Budapest egyik legelőkelőbb környékéről van szó, ahol Magyar Péterék több ingatlant, valamint egy garázst is vettek. Toroczkai László úgy véli,

„meglehetősen gyanús” körülmények között zajlott az ingatlanvásárlás, főleg a rendkívül magas ár miatt, de azt is furcsának találja, hogy ugyanattól a tulajdonostól vásárolták meg a különböző ingatlanokat, lakásokat.

Toroczkai László szerint Magyar Péter és volt felesége, Varga Judit ezt a 200 millió forintot bankhitelből fizette ki, amit mindössze két éven belül törlesztettek, holott az egykori tárcavezető vagyonnyilatkozata alapján nem volt ennyi megtakarításuk.

Hozzátette: a legjobb szándékkal lehet akár azt is feltételezni, hogy Magyar Péternek is volt még valamennyi megtakarítása, de szerinte „170-180 millió forint akkor is hiányzik, hogyha elhisszük, hogy ezeket az ingatlanokat összesen 200 millió forintért, és nem drágábban vásárolták meg”. Mint mondta, Magyar Péter és Varga Judit akkor azzal indokolták, hogy ilyen gyorsan vissza tudták fizetni a „hatalmas” bankkölcsönt, hogy eladták Magyar Péter belvárosi lakását.

Toroczkai László képtelenségnek nevezte, hogy egy ilyen méretű (46 négyzetméteres) lakás eladásából származó bevétellel fedezni tudjanak több, Budapest egyik legdrágább részén található ingatlan megvételét.

Mindezek alapján a Mi Hazánk azt feltételezi, hogy igazat mondtak nekik azok az informátorok, akiktől ezeket az információkat kapták, ami viszont Toroczkai László szerint „költségvetési csalás bűncselekménye”.

A Mi Hazánk költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz és felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra az érintett lakások, ingatlanok adásvételi szerződését.