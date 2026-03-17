ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.28
usd:
340.99
bux:
0
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Iránból kilõtt rakéta az égen a ciszjordániai Náblusz felett 2026. március 2-án. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Infostart / MTI

Az iráni fegyveres erők hamuvá változtatják annak az országnak az olaj- és gázipari infrastruktúráját, ahonnan az Egyesült Államok csapást akar majd mérni az Iránhoz tartozó Harg-szigeten lévő energetikai létesítményeire – jelentette ki hétfőn Abolfazl Sekarcsi, az iráni hadsereg szóvivője, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

„Ha az Egyesült Államok bármilyen agressziót vagy támadást hajt végre a Harg-sziget, annak olajkitermelő létesítményei és termináljai ellen, Irán válasza határozott és erőteljes lesz. Ilyen körülmények között iráni fegyveres erők megtámadják annak az országnak az olaj- és gázlétesítményeit, ahonnan a Harg-sziget elleni támadás indult” – húzta alá a szóvivő, hangsúlyozva, hogy az „agresszor ország” olaj- és gázlétesítményeit „hamuvá fogják változtatni”.

Az emírségekbeli Sah gázmezőn dróntámadás miatt le kellett állítani a kitermelést

– közölték a helyi hatóságok az X-en, hozzátéve, hogy a keletkezett tüzet sikerült megfékezni.

Ez újabb csapás a régió olajiparának. Hétvégén tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek Fudzsejra kikötőjében egy dróntámadás után, így a kikötőben a rakodásokat is felfüggesztették. Ez napokon belül már a második támadás volt a Hormuzi-szoros megkerülését lehetővé tevő kikötő ellen – számolt be róla korábban a vg.hu. A Perzsa-öböl olajának exportját két vezeték teszi lehetővé a Hormuzi-szoros blokádja alatt, a szaúdi kelet–nyugat vezeték és az Emírségek Fudzsejrában véget érő vezetéke.

Bár a két kerülőút közül a szaúdi a nagyobb, amelyet eddig nem ért támadás, a fudzsejrai kikötő elleni támadások tovább nehezítik, hogy az Öböl menti országok fenntartsák termelésüket az iráni háború alatt – emlékeztetett a Reuters. A napi másfél millió hordós kapacitással rendelkező útvonal ugyanis némi könnyebbséget jelentett az olajpiac számára. A szaúdi vezeték a Vörös-tenger partjára érkezik, és egyelőre sem Irán nem intézett támadásokat a napi 5 millió, illetve végső esetben akár napi 7 millió hordó olaj szállítására alkalmas vezeték ellen, sem a Teherán támogatását élvező húszik nem tettek kísérletet a Vörös-tenger lezárására. Ugyanakkor egy korábbi támadás után Fudzsejrában is sikerült elhárítani a károkat és folytatni az exportot.

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn arról számolt be, hogy az Egyesült Államok térségben lévő bázisaira csapást mértek és

amerikai vadászrepülőket rejtő hangárokat semmisítettek meg az Egyesült Arab Emírségekben található ad-Dafra és a bahreini Sejk Ísza támaszpontokon.

Mindeközben iraki biztonsági források szerint tűz ütött ki a bagdadi ar-Rasíd hotelben egy dróncsapás következtében. A pilóta nélküli harceszköz a szálloda egyik felső emeletét találta el. A hotelben gyakran külföldi delegációk szállnak meg. A közösségi médiában megjelent felvételeken sűrű füstöt lehetett látni a 18 emeletes épületből felszállni. Az iraki belügyminisztérium szerint a polgári védelemnek sikerült úrrá lennie a helyzeten. A tárca hozzátette, hogy nem voltak áldozatok.

Kezdőlap    Külföld    Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

irán

közel-kelet

kőolaj

háború

olajpiac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén

Azt vizsgálták meg, hogy az agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 06:59
Kaja Kallas: ez nem Európa háborúja
2026. március 17. 06:49
ENSZ: Izrael háborús bűncselekményt követett el
×
×