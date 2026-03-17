Magyar Péter Orosházán: a magyar történelmet nem Ukrajnában írják

Orbán Viktor is országjárásba kezdett, a március 15-ei nemzeti ünnep után hétfőn este Kaposváron mondott beszédet szabadtéren a kormányfő. Somogyországba kevesebb, mint két hónap után tért vissza a miniszterelnök, miután január 24-én a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén már felszólalt.

Magyar Péter azt állította Orosházán, hogy Orbán Viktor Kaposváron odabuszoztatott hívek és bértapsolók előtt beszélt, és szerinte a Fidesz a Tisza eseményeit próbálja utánozni.

„Teljesen lemásolták a Tisza országjárását: fáklyákkal, zászlókkal. Vicces, hogy 16 év kormányzás után ennyit sikerült csinálniuk” – hangsúlyozta a Tisza miniszterelnök-jelöltje, hozzátéve, hogy a pártja nem buszoztatja az embereket, és nem TEK-esek veszik körbe a rendezvényeket. Magyar Péter felidézte, hogy Kaposváron lövészek figyeltek a tetőkön és a terrorelhárítás páncélozott járművekkel érkezett. „Ilyen a Fidesz békéje” – jegyezte meg.

A Tisza elnöke szerint a március 15-i Nemzeti Menet a legnagyobb pártdemonstráció volt a rendszerváltás óta.

„Reményteli emberek vettek részt a fővárosi ünnepségen az ország minden részéről, és volt, aki több ezer kilométert utazott Amerikából, hogy átélhesse a rendszerváltás lelkületét. Külön köszönetet mondott a rengeteg fiatalnak, akik együtt ünnepeltek a Tisza rendezvényén. „Köszönjük, hogy velünk vagytok, mert a tiétek a jövő!” – emelte ki.

Magyar Péter Orosházán arról is beszélt, hogy Békés megyét szegénység, munkanélküliség és elvándorlás sújtja. Megismételte azt a vádját, hogy a Fidesz bezárná a vidéki kis kórházakat.

„Bárhogyan is fenyegetik az embereket, uszítanak, háborús pszichózist keltenek, a magyarok nem Ukrajnáról fognak szavazni, nem Volodimir Zelenszkijről, sőt nem is Oroszországról, nem Vlagyimir Putyinról fognak szavazni, még csak nem is Donald Trumpról.”

– hívta fel a figyelmet.

Felidézte, hogy a miniszterelnök Kaposváron ismét ötdimenziós sakkjátszmáról beszélt. Iránról, Ukrajnáról, Oroszországról, Brüsszelről, mindenkiről csak a magyarokról nem. „Mikor hallották utoljára Orbán Viktort a magyar egészségügyről, az oktatásról, a kigyulladó mozdonyokról, a Békés megyei utak állapotáról beszélni?” – kérdezte az összegyűltektől.

Hozzátette, hogy a magyar történelmet és a magyar politikát nem Ukrajnában, Brüsszelben vagy Washingtonban írják, hanem Magyarországon.

Magyar Péter a fórum napján ünnepelte 45. születésnapját, az orosháziak énekléssel és tortával köszöntötték fel.