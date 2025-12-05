Megszavazta a Bundestag a nyugdíjreformot – Merz csatát nyert, de valójában vesztett

A tervezett nyugdíjreformot a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta kormánykoalíció kezdeményezte május eleji hivatalba lépése után. A több elemből álló reform egyike volt azon kevés témának, amelyben alapvető konszenzus volt a koalíciós pártok között.

A legfőbb elem a nyugdíjak hosszabb távú stabilizálása, azaz kormányzati megfogalmazás szerint védettségi szintjének biztosítása volt. Ennek alapján azt irányozta elő, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva szintén legalább 48 százalékon garantálják.

Ez pedig igazodási pontot jelenthet a 2031 utáni nyugdíjak megállapításához.

A kancellár, egyben a kereszténydemokrata CDU a dokumentum egyik fő kezdeményezőjének számított, és azon volt, hogy a tervezetet a Bundestag még idén jóváhagyja. A szociáldemokraták feltétel nélkül támogatták a reformot, amely azonban a koalíció regnálása óta példa nélküli „ellenfelet” kapott.

Alig néhány héttel ezelőtt ugyanis a nagyobbik keresztény párt fiatalokból álló csoportja – szám szerint 18 ifjú képviselő – a tervezet elutasítását jelentette be. A csoport ugyanis azon a véleményen volt, hogy a reform, ezen belül az említett védettségi szint 2040-ig mintegy 120 milliárd eurós többletköltségeket jelentene a fiatal generációk kárára.

A fiatalok csaknem a pénteki szavazás napjáig hajthatatlannak bizonyultak, noha a CDU-ban a legmagasabb szinten folyt a győzködésük. A 18 ellenszavazat ugyanis megkérdőjelezte volna a nyugdíjreform sorsát, és még inkább növelte volna elsősorban a kancellár, illetve a koalíció népszerűtlenségét.

A 630 fős Bundestagban az abszolút többséghez 316 szavazat kellett, ami a fiatal kereszénydemokraták tiltakozása miatt megkérdőjeleződött. A szavazás eredménye azonban közvetve „megmentette” Merzet, a reformtervezetet ugyanis 318 képviselő, köztük végül a fiatal kereszténydemokraták többsége is támogatta.

Merz ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy megszületett a kancellári többség.

Elemzők túlnyomó többsége ugyanakkor pürrhoszi győzelmet említett. Megítélések szerint a szavazás valójában Friedrich Merz veresége volt, ami tovább ártott a kancellár amúgy is példátlanul alacsony támogatottságának. Közvetlenül a voksolás előtt olyan vélemények is elhangzottak, hogy az esetleges parlamenti kudarc új választások kiírásához vezethet.

A szavazás után mindez úgy módosult, hogy a kormánykoalíció számára új startra és cselekvőképességének bizonyítására van szükség.

A reformtervezetet 224 képviselő nem támogatta, míg 53-an tartózkodtak a szavazástól. Köztük az ellenzéki Baloldal Pártjának (Die Linke) képviselői. Heidi Reichinnek, a párt frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a tartózkodás semmiképp nem a kancellár, hanem a stabil nyugdíjak biztosítása melletti kiállást jelentette.

A koalíciós partner SPD társelnöke, Bärbel Bas korábbi Bundestag-elnök üdvözölte a szavazás kimenetelét. „Úgy gondolom, hogy csak a két nagy néppárt képes végül valódi reformot kezdeményezni a CSU-val együtt” – jelentette ki.

A koalíciónak most bizonyítania kell ezt a bátorságot. Valóban foglalkoznunk kell a jövővel a 2030 utáni években

– tette hozzá.

Elemzők szerint ugyanakkor a CDU-n belüli generációs vita tovább növelheti a szociáldemokrata tábor bizalmatlanságát a konzervatívokkal szemben.

Az egyik legnevesebb német politológus, a közszolgálati médiumok által gyakran megszólított Karl-Rudolf Korte a történtek kapcsán „az anarchia csendes bájáról” beszélt. „Látjuk, hogyan omlik a kancellár demokráciája” – jelentette ki.

Ami pedig a Bundestag által jóváhagyott nyugdíjreform további sorsát illeti, a nyár folyamán egy reformbizottság minderről országos vitát kezdeményez.