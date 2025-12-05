ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.16
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a családi vállalkozások napján Berlinben 2025. június 6-án. Az Újrakezdés! mottójú rendezvényen a vállalkozók a bürokrácia, az energia- és munkaerőköltségek, valamint a biztonságpolitikai kihívások terén szükséges strukturális reformokról tárgyalnak majd.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Megszavazta a Bundestag a nyugdíjreformot – Merz csatát nyert, de valójában vesztett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hajszálnyi többséggel fogadta el a Bundestag a Friedrich Merz vezette kormánykoalíció által kezdeményezett nyugdíjreform tervezetét. A kereszténydemokrata kancellár sorsát valójában saját pártjának fiatal képviselői nehezítették meg, győzelmét ugyanakkor közvetve segítette az ellenzéki Baloldal Pártja is.

A tervezett nyugdíjreformot a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta kormánykoalíció kezdeményezte május eleji hivatalba lépése után. A több elemből álló reform egyike volt azon kevés témának, amelyben alapvető konszenzus volt a koalíciós pártok között.

A legfőbb elem a nyugdíjak hosszabb távú stabilizálása, azaz kormányzati megfogalmazás szerint védettségi szintjének biztosítása volt. Ennek alapján azt irányozta elő, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva szintén legalább 48 százalékon garantálják.

Ez pedig igazodási pontot jelenthet a 2031 utáni nyugdíjak megállapításához.

A kancellár, egyben a kereszténydemokrata CDU a dokumentum egyik fő kezdeményezőjének számított, és azon volt, hogy a tervezetet a Bundestag még idén jóváhagyja. A szociáldemokraták feltétel nélkül támogatták a reformot, amely azonban a koalíció regnálása óta példa nélküli „ellenfelet” kapott.

Alig néhány héttel ezelőtt ugyanis a nagyobbik keresztény párt fiatalokból álló csoportja – szám szerint 18 ifjú képviselő – a tervezet elutasítását jelentette be. A csoport ugyanis azon a véleményen volt, hogy a reform, ezen belül az említett védettségi szint 2040-ig mintegy 120 milliárd eurós többletköltségeket jelentene a fiatal generációk kárára.

A fiatalok csaknem a pénteki szavazás napjáig hajthatatlannak bizonyultak, noha a CDU-ban a legmagasabb szinten folyt a győzködésük. A 18 ellenszavazat ugyanis megkérdőjelezte volna a nyugdíjreform sorsát, és még inkább növelte volna elsősorban a kancellár, illetve a koalíció népszerűtlenségét.

A 630 fős Bundestagban az abszolút többséghez 316 szavazat kellett, ami a fiatal kereszénydemokraták tiltakozása miatt megkérdőjeleződött. A szavazás eredménye azonban közvetve „megmentette” Merzet, a reformtervezetet ugyanis 318 képviselő, köztük végül a fiatal kereszténydemokraták többsége is támogatta.

Merz ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy megszületett a kancellári többség.

Elemzők túlnyomó többsége ugyanakkor pürrhoszi győzelmet említett. Megítélések szerint a szavazás valójában Friedrich Merz veresége volt, ami tovább ártott a kancellár amúgy is példátlanul alacsony támogatottságának. Közvetlenül a voksolás előtt olyan vélemények is elhangzottak, hogy az esetleges parlamenti kudarc új választások kiírásához vezethet.

A szavazás után mindez úgy módosult, hogy a kormánykoalíció számára új startra és cselekvőképességének bizonyítására van szükség.

A reformtervezetet 224 képviselő nem támogatta, míg 53-an tartózkodtak a szavazástól. Köztük az ellenzéki Baloldal Pártjának (Die Linke) képviselői. Heidi Reichinnek, a párt frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a tartózkodás semmiképp nem a kancellár, hanem a stabil nyugdíjak biztosítása melletti kiállást jelentette.

A koalíciós partner SPD társelnöke, Bärbel Bas korábbi Bundestag-elnök üdvözölte a szavazás kimenetelét. „Úgy gondolom, hogy csak a két nagy néppárt képes végül valódi reformot kezdeményezni a CSU-val együtt” – jelentette ki.

A koalíciónak most bizonyítania kell ezt a bátorságot. Valóban foglalkoznunk kell a jövővel a 2030 utáni években

– tette hozzá.

Elemzők szerint ugyanakkor a CDU-n belüli generációs vita tovább növelheti a szociáldemokrata tábor bizalmatlanságát a konzervatívokkal szemben.

Az egyik legnevesebb német politológus, a közszolgálati médiumok által gyakran megszólított Karl-Rudolf Korte a történtek kapcsán „az anarchia csendes bájáról” beszélt. „Látjuk, hogyan omlik a kancellár demokráciája” – jelentette ki.

Ami pedig a Bundestag által jóváhagyott nyugdíjreform további sorsát illeti, a nyár folyamán egy reformbizottság minderről országos vitát kezdeményez.

Kezdőlap    Külföld    Megszavazta a Bundestag a nyugdíjreformot – Merz csatát nyert, de valójában vesztett

németország

nyugdíj

reform

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta a Bundestag a nyugdíjreformot – Merz csatát nyert, de valójában vesztett

Megszavazta a Bundestag a nyugdíjreformot – Merz csatát nyert, de valójában vesztett

Hajszálnyi többséggel fogadta el a Bundestag a Friedrich Merz vezette kormánykoalíció által kezdeményezett nyugdíjreform tervezetét. A kereszténydemokrata kancellár sorsát valójában saját pártjának fiatal képviselői nehezítették meg, győzelmét ugyanakkor közvetve segítette az ellenzéki Baloldal Pártja is.
 

A katonai szolgálat jövőjéről döntöttek: az önkéntesség hadkötelezettségbe csaphat át

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Civilizációs eltörlés" fenyegeti Európát - Ez lehet Trump nagy stratégiája

"Civilizációs eltörlés" fenyegeti Európát - Ez lehet Trump nagy stratégiája

Az Egyesült Államok újra érvényesíteni kívánja dominanciáját a nyugati féltekén, erősíti katonai jelenlétét az indo–csendes-óceáni térségben, és felülvizsgálhatja Európához fűződő viszonyát – derül ki Donald Trump elnök pénteken közzétett átfogó stratégiai dokumentumából, amely az ország világpolitikai szerepét hivatott újradefiniálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált

Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált

A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World Cup 2026 draw: Watch reaction as Scotland drawn with Brazil & England to face Croatia

World Cup 2026 draw: Watch reaction as Scotland drawn with Brazil & England to face Croatia

Follow BBC coverage & live text updates from the World Cup 2026 draw as home nations learn their groups for 48-team tournament.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 20:50
Hazaárulók és maffiózók a célkeresztben – állampolgárság megvonása jöhet
2025. december 5. 20:15
Forrnak az indulatok Londonban
×
×
×
×