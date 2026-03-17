Infostart.hu
2026. március 17. kedd
Biztonsági okokból akadozik vagy leáll a mobilinternet Oroszországban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Lábon lőheti magát az orosz vezetés, ha gyakorivá válik az internet lassítása vagy leállítása. Az utóbbi napokban ez Moszkvában és Szentpéterváron is megtörtént. Az állami média azt közölte, hogy „az aránytalanul sokat letöltő” felhasználók otthoni vonalait lassítják.

Az elmúlt napokban milliók maradtak mobilinternet nélkül Oroszországban, ami nemcsak a tiltott, de VPN útján elért nyugati közösségi médiumokat vagy a GPS-t használó autósokat érintette, hanem azokat is, akik a közüzemi számláikat akarták rendezni. Mint a libertáriánus, elitellenes hajlamú és ezért a nyugat–orosz ellentétet is szkeptikusabban szemlélő Unheard című oldal megjegyezte: mindez egy sor régi megoldást hoz vissza, például a papírtérképek használatát.

Moszkva központjában szinte teljesen eltűnt a múlt héten a mobilinternet és néhány kormánybarát oldal tűnt fel – napokkal később. A kiadvány szerint

az egyik cél a lakosság leszoktatása az alternatív híreket is szállító Telegram üzenetküldőről, illetve az átterelése a jóval népszerűtlenebb Max nevű platformra.

A Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő úgy tálalta a helyzetet, hogy az ukrán dróntámadások elleni védelem indokolja a lekapcsolásokat. A hatóságok szerint a drónok a mobilhálózat bázisállomásain keresztül tudnak kapcsolatot fenntartani irányítóikkal.

A normális élet illúziója már az orosz fővárosban is kezd eloszlani, miközben a Kommerszant üzleti lap arról írt, hogy

az internetkimaradások ötödik napjára 3-5 milliárd rublelt (32-52 millió eurót) vesztettek a futárszolgálatok, a taxisok, a kereskedők és a patikák.

Miközben Londonban még 2026-ban is jobbára csak a metróállomásokon van hálózat, addig Moszkvában ez már a 2000-es évek óta, de március első hetétől több vonalon eltűnt.

A vállalkozások azért kezdenek lobbizni, hogy felkerüljenek a whitlelistre, vagyis a fehér jegyzékre, ahol a listázott, közszolgáltatásnak minősített szervezetek online elérhetőségét akkor is fenntartják, amikor ki van kapcsolva a mobilinternet. Ezek között van a „nemzeti messenger”, a már említett MAX, az „orosz YouTube”, a Rutube, az Orosz Posta, két közösségi médium és az orosz kormányablak is.

A korlátozások főleg a kis- és középvállalkozásoknak ártanak, míg az „orosz Amazon”, a Wildberries online áruház – amely rajta van a whitelisten – azt állítja, hogy nem estek vissza a megrendelései. Ugyanakkor eléggé beszédes, hogy a nagy mobilszolgáltatók, a Vimpelkom, a Megafon és az MTSZ nem válaszoltak a lap kérdéseire.

Az orosz kormány egy olyan ötlettel állt elő, hogy az emberek nyilvános telefonokon vagy wifi-pontokon használhassák az internetet. Az Unheard cikke szerint azonban

olyan szintű a Telegram-imádat az oroszok körében, hogy aktivisták 11 városban tüntetéseket próbáltak szervezni.

Az ukrajnai háborúban harcoló katonákat még jobban feldühítheti, hogy csak lassabb eszközökkel kommunikálhatnak majd, ráadásul a katonákat támogató aktivisták is az alkalmazás segítségével gyűjtenek információkat a számukra.

Egyes vélemények szerint nem lehet kizárni, hogy a Kreml azt teszteli, hogyan tudja leállítani az internetet tömeges ellenállás esetén.

Ha valóban erről van szó, akkor az eddig passzív állampolgárokból is tiltakozók válhatnak.

Mindezzel a háttérben kissé furcsán hatott a TASZSZ orosz állami hírügynökség cikkében megfogalmazott magyarázat, hogy a dom.ru szövetségi szolgáltató miért kezdte el lassítani egyes felhasználók otthoni elérését. Az érvelés az volt, hogy csak a havi 3 terabájtnál többet felhasználókat célozták meg, ami 700-900 HD-minőségű filmnek megfelelő, hatalmas adatmennyiség. A gazeta.ru híroldal azon spekulált, hogy más szolgáltatók is követhetik a példát.

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
A geopolitikai feszültségek új nyerteseket teremtenek – Egy rejtett befektetés került most a fókuszba

A mostanában fellángolt geopolitikai feszültségek nemcsak kockázatot jelentenek – hanem új nyerteseket is teremtenek. Az egyik ilyen, eddig a radar alatt lévő piac mostanra a globális ellátási láncok középpontjába került, és már most látszanak az első nagy nyertesek. A legtöbb befektető még nem figyelt fel rá, pedig ez egy igazi "Vadnyugat": kicsi, alulkövetett szereplők, és egészen elképesztő árfolyammozgások.

Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült

Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

