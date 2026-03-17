ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.44
usd:
336.77
bux:
123348.16
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nagy Elek, az MKIK elnöke beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Külgazdasági Évnyitó 2026 - Fókuszban a külpiacok címû rendezvényén Budapesten, a Kempinski Hotelben 2026. március 17-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Sikertörténet a magyar gazdaság 15 éve – mondta Nagy Elek elnök a kamara külgazdasági évnyitóján

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A magyar gazdaság jövője a hatékony exporton fog múlni, kezdte felszólalását Nagy Elek elnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) külgazdasági évnyitóján, majd értékelte a hazai gazdaság elmúlt 15 évének gazdasági teljesítményét.

Az elmúlt 15 év egyértelműen egy gazdasági sikertörténet. Ez a magyar gazdaságban egy extenzív növekedési időszak volt – mondta Nagy Elek, az MKIK elnöke, hozzátéve: emlékezzünk vissza, 2010-ben a munkanélküliség és az eladósodottság nagyon magas volt. Egy nagyon-nagyon szisztematikus munkát követően gyakorlatilag eljutottunk mára oda, hogy nincs munkanélküliség, sokkal jobban élünk. De az erőforrásaink végesek, munkaerő már nem nagyon van, nyersanyagunk soha nem volt.

Ezt a közgazdaság úgy ismeri, hogy az ország eljutott a közepes jövedelmi csapda helyzetébe

– fogalmazott. Nagy Elek szerint az elmúlt 50 évben 100 ország jutott el ebbe a helyzetbe, de csak minden tizediknek sikerült kitörnie. „A megoldás a tudás- és technológiaalapú gazdaság építése, és ezt kizárólag szemléletváltással lehet elérni” – hangsúlyozta.

Az MKIK elnöke azokhoz is szólt, akik kritikával illetik a hazai gazdaságpolitikát.

„Szoktam mondani, hogy amikor jönnek a kritikák, hogy minek nekünk óennyi összeszerelő üzem meg akkumulátorgyár, és miért nem a tudásba fektettünk, akkor már hol tartanánk? Akik ilyeneket mondanak, azok az élet bölcsességeiről feledkeznek el. Ugyanis ahhoz, hogy a tudásba tudjunk fektetni, kell egy alap. A gyermeket, amikor az óvodát elvégzi, nem az egyetemre íratjuk be, hanem iskolába jár, elemi iskola, középiskola, és a végén mehet egyetemre. Mi most elvégeztük a középiskolát. Tudásunk már van, jól élünk, de most mehetünk egyetemre” – fogalmazott.

Az államnak innovációs katalizátornak kell lennie, a vállalkozókkal új szövetséget kell alkotnia. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság jövője a hatékony exporton fog múlni

– mondta.

Tavaly az MKIK több konkrét tervet is letett az asztalra. Bejelentette 11 pontos adócsökkentési javaslatát, új lendületet kapott a 3 százalékos Széchenyi Kártya Program. A Kamara egy olyan vállalkozói ökoszisztémát szeretne mindezek alapján felépíteni, ahol a tudás, az innováció és a vállalkozói bátorság találkozik, összegezte a külgazdasági évnyitón Nagy Elek, az MKIK elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Sikertörténet a magyar gazdaság 15 éve – mondta Nagy Elek elnök a kamara külgazdasági évnyitóján

mkik

magyar kereskedelmi és iparkamara

nagy elek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Még másfél hónap: Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

Ursula von der Leyen és António Costa: Ukrajna elfogadta az EU támogatását a Barátság kőolajvezeték megjavítására

Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Dróncsapást mértek az Egyesült Államok nagykövetségére Bagdadban

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Kaja Kallas: ez nem Európa háborúja

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy Petri-csészében nevelt agysejtek megtanultak a Doommal játszani, egy muslica agyát pedig feltöltötték egy szimulációba. Két látványos kísérlet is megmutatja, merre tart a biológiai számítástechnika - írta a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 15:20
Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!
2026. március 17. 14:43
Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték
×
×