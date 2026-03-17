Sikertörténet a magyar gazdaság 15 éve – mondta Nagy Elek elnök a kamara külgazdasági évnyitóján

Az elmúlt 15 év egyértelműen egy gazdasági sikertörténet. Ez a magyar gazdaságban egy extenzív növekedési időszak volt – mondta Nagy Elek, az MKIK elnöke, hozzátéve: emlékezzünk vissza, 2010-ben a munkanélküliség és az eladósodottság nagyon magas volt. Egy nagyon-nagyon szisztematikus munkát követően gyakorlatilag eljutottunk mára oda, hogy nincs munkanélküliség, sokkal jobban élünk. De az erőforrásaink végesek, munkaerő már nem nagyon van, nyersanyagunk soha nem volt.

Ezt a közgazdaság úgy ismeri, hogy az ország eljutott a közepes jövedelmi csapda helyzetébe

– fogalmazott. Nagy Elek szerint az elmúlt 50 évben 100 ország jutott el ebbe a helyzetbe, de csak minden tizediknek sikerült kitörnie. „A megoldás a tudás- és technológiaalapú gazdaság építése, és ezt kizárólag szemléletváltással lehet elérni” – hangsúlyozta.

Az MKIK elnöke azokhoz is szólt, akik kritikával illetik a hazai gazdaságpolitikát.

„Szoktam mondani, hogy amikor jönnek a kritikák, hogy minek nekünk óennyi összeszerelő üzem meg akkumulátorgyár, és miért nem a tudásba fektettünk, akkor már hol tartanánk? Akik ilyeneket mondanak, azok az élet bölcsességeiről feledkeznek el. Ugyanis ahhoz, hogy a tudásba tudjunk fektetni, kell egy alap. A gyermeket, amikor az óvodát elvégzi, nem az egyetemre íratjuk be, hanem iskolába jár, elemi iskola, középiskola, és a végén mehet egyetemre. Mi most elvégeztük a középiskolát. Tudásunk már van, jól élünk, de most mehetünk egyetemre” – fogalmazott.

Az államnak innovációs katalizátornak kell lennie, a vállalkozókkal új szövetséget kell alkotnia. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság jövője a hatékony exporton fog múlni

– mondta.

Tavaly az MKIK több konkrét tervet is letett az asztalra. Bejelentette 11 pontos adócsökkentési javaslatát, új lendületet kapott a 3 százalékos Széchenyi Kártya Program. A Kamara egy olyan vállalkozói ökoszisztémát szeretne mindezek alapján felépíteni, ahol a tudás, az innováció és a vállalkozói bátorság találkozik, összegezte a külgazdasági évnyitón Nagy Elek, az MKIK elnöke.