2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Egy propelleres kisrepülő alacsonyan száll az égen.
Repülőgéppel keres olajat a Mol a Balaton körül

A geofizikai méréseket egy amerikai cég végzi majd a levegőből, speciális műszerekkel.

A Mol megbízásából Buzsák szénhidrogén-kutatási koncesszió területén végez repülőgépes geofizikai méréseket március 18. és 28. között az amerikai Bell Geospace – tájékoztatott kedden a Mol.

A közlemény szerint a speciális mérőrepülőgép naponta a Pécs-Pogány Repülőtérről száll fel, és mintegy 820 négyzetkilométeres területet vizsgál, a gyűjtött adatokból pontosabban azonosíthatók a lehetséges kőolaj- és földgázlelőhelyek.

A magyar olajvállalat 2025-ben nyerte el a Buzsák koncessziót, amelyre a török állami céggel, a TPOC Ltd.-vel közösen pályázott. A tavaly elvégzett felszíni geofizikai méréseket most repülőgépes vizsgálatok egészítik ki. A tájékoztatás szerint

a repülőgép fedélzeti műszerei nem bocsátanak ki jeleket, kizárólag a gravitációs tér változásait mérik.

A gradiometriai eljárás lehetővé teszi, hogy a szakemberek háromdimenziós képet alkossanak a felszín alatti szerkezetekről.

A mérések várhatóan tíz napon át tartanak, ez idő alatt a kisrepülőgép naponta repül a somogyi és zalai térség felett. A repülések időpontját az időjárás is befolyásolja, mivel a mérés érzékeny a szélre és a rázkódásra.

A gép lakott területeken kívül legalább 80 méter, lakott területek felett minimum 300 méter magasságban közlekedik. Az útvonalak egymással párhuzamos, észak-déli irányú sávok mentén, illetve azokra merőlegesen, kelet-nyugati irányban haladnak, mintegy 200 kilométer per órás sebességgel. A zajszint lakott területeken kívül nem haladja meg a 70 decibelt, lakott területek fölött pedig ennél alacsonyabb – tájékoztatott a Mol.

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban?
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese?
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
 
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
A geopolitikai feszültségek új nyerteseket teremtenek – Egy rejtett befektetés került most a fókuszba

A mostanában fellángolt geopolitikai feszültségek nemcsak kockázatot jelentenek – hanem új nyerteseket is teremtenek. Az egyik ilyen, eddig a radar alatt lévő piac mostanra a globális ellátási láncok középpontjába került, és már most látszanak az első nagy nyertesek. A legtöbb befektető még nem figyelt fel rá, pedig ez egy igazi "Vadnyugat": kicsi, alulkövetett szereplők, és egészen elképesztő árfolyammozgások.

Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült

Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

2026. március 17. 18:33
Forgalmas fővárosi terekre vezényelnek ki felügyelőket
2026. március 17. 17:43
Egy hét után találtak rá az elhunyt párra
