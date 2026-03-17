Újabb hat év Rigó Csaba Balázsnak a GVH élén

Az intézmény vezetője a kinevezési okmány átvételét követően hangsúlyozta: Magyarország számíthat a nemzeti versenyhatóság szakmai közösségére, amely megvédi a fogyasztók jogait, és biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Megtiszteltetés és egyben keresztényi felelősség a magyar nemzetet, a magyar embereket szolgálni – fogalmazott a közlemény szerint.

Rigó Csaba Balázs újabb megbízatása 2026. április 15-től hatályos.

A versenytörvény alapján a miniszterelnök javasolja az államfőnek a GVH elnökét, akit az Országgyűlés illetékes bizottsága is meghallgat.

A közlemény felidézi: Rigó Csaba Balázst első alkalommal 2020. április 15-i hatállyal nevezték ki a GVH elnökévé. Irányítása alatt a nemzeti versenyhatóság 234 versenyfelügyeleti eljárást zárt le, több mint 40 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki, és összesen 21 milliárd forint értékben csökkentett bírságot. Az eljárás alá vont vállalkozások több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt fizettek. A GVH előző 6 éves munkájának eredményeképp több mint 104 milliárd forint kimutatott társadalmi haszon keletkezett a fogyasztók oldalán, ami több mint kétszerese az éves hivatali költségvetésnek – olvasható a közleményben.