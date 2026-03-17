Korszakos siker – Kijutott a vb-re a magyar női kosárlabda-válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott 89-74-re legyőzte a házigazda törököket az isztambuli selejtezőtorna keddi zárónapján, ezzel kijutott a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő világbajnokságra, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n.

A kvalifikációs torna zárónapján – mivel előzőleg a japánok és az ausztrálok is hozták saját meccseiken a papírformát – Völgyi Péter szövetségi kapitány együttesének nyernie kellett a kijutás érdekében a házigazda ellen, akik már biztos vb-résztvevőként léptek pályára. A magyarok Lelik Réka és Juhász Dorka vezetésével 11 pontos előnyre tettek szert a nagyszünetre, majd fordulás után eredményesen verték vissza a hazai rohamokat, s végül fölényes diadalt arattak.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

Az isztambuli csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat – Magyarország, Törökország és Japán – jutott ki a szeptember 4. és 13. közötti berlini vb-re.