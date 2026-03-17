Magyarországon is ismert adóval kacérkodik Németország, élesedik a vita

Az európai élbolyban van Németország a cukorfogyasztás tekintetében. Azzal azonban kevésbé „büszkélkedhet”, hogy felvette volna a harcot az egészségre káros édességek ellen. Ez az oka annak, hogy fellángolt a vita a cukoradó bevezetéséről.

A felmérések szerint a németek körében különösen a cukortartamú üdítőitalok rendkívül népszerűek. Aki a szupermarketekben ellenőrzi a kóla, az energiaitalok vagy különféle limonádék cukortartalmát, aligha talál olyan terméket, amely 100 milliliterként 6 százaléknál kevesebb cukrot tartalmazna. A legcsábítóbbak esetében a cukortartalom akár a 13 százalékot is eléri.

Az üdítőitalok nem csak édesek, de mindenekelőtt olcsóbbak, mint az „igazi” gyümölcslevek – fogalmazott ezzel kapcsolatban egy bolthálózat egyik üzletvezetője. Ezzel magyarázza, hogy az üdítők iránti kereslet nem csökken.

Az esetleges cukoradó bevezetése egyelőre talonban van. A Német Élelmiszeripari Szövetség elutasította a cukoradó bevezetését. „Nem hisszük, hogy az adó karcsúbbá vagy egészségesebbé tenné az embereket” – érvelt az ARD közszolgálati médiumnak nyilatkozó szóvivő. A kalóriaegyensúlyt kulcsfontosságúnak nevezte, hozzátéve, hogy

a súlygyarapodás a bevitt kalóriák teljes mennyiségétől függ, és nem az egyes élelmiszerektől vagy összetevőktől.

Az adók bevezetésének ugyanakkor tekintélyes szószólói vannak. Több szövetség, köztük Német Orvosi Szövetség, illetve számos fogyasztói szervezet, így a Foodwatch is az adó bevezetése mellett érvel. Felhívásukban első lépésként az üdítőitalok megadóztatását javasolják.

A Foodwatch elemzése szerint a cukortartalmú italok fogyasztása terén Németország a nyugat-európai tízes lista első helyén áll, az adatok szerint évente fejenként 125 liter fogy el. Ebből kiindulva a javasolt adó célja a fogyasztás visszaszorítása, valamint a gyártók ösztönzése receptjeik megváltoztatására.

Az említettekkel összefüggésben elhangzott olyan javaslat is, hogy

minél magasabb a cukortartalom az italban, annál magasabb legyen az adó.

A Német Gazdaságkutató Intézet szintén azon a véleményen van, hogy a cukoradó ösztönözné a gyártókat kevésbé egészségtelen termékek előállítására. Szakértők ugyanakkor elismerik, hogy az adó önmagában nem fogja megoldani az egészségtelen táplálkozás és az elhízás problémáját.

Kutatók szerint az üdítőitalok közvetve ugyanakkor az egészségügyi költségeket is megemelik.

A vita az adóellenesek és az adót sürgetők tábora között zajlik. Az ellenzők egyik élharcosának számító élelmiszeripari szövetség sajátos kampányt indított az adó bevezetése ellen. Többek között egy olyan gazdálkodót mutatott be, akinek a marcipánburgonya helyett saját termőföldjéről származó krumplit kellett ennie.

Az Egészségügyi Világszevezet (WHO) adatai szerint

több mint száz ország vezetett már be adót legalább egy, cukorral édesített italtípusra. A statisztika szerint ezen a téren a Egyesült Királyság és Lengyelország áll az élen.

A német politikusok közül Schleswig-Holstein tartomány konzervatív miniszterelnöke, Daniel Günther követeli leghangosabban a cukoradó bevezetését. Értesülések szerint a hónap végén erre vonatkozó indítványt terjeszt a parlament felsőháza elé. A CDU közelmúltban tartott stuttgarti pártkonferenciáján már tett egy kísérletet, de javaslata nem kapott többséget. Ezért a Bundesrat támogatásának megnyerésével próbálkozik.

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

Ma rendezi meg az év egyik legfontosabb biztosítási szakmai eseményét a Portfolio Biztosítás 2026 konferencia néven. A rendezvényen elhangzott előadásokról és kerekasztal-beszélgetésekről ebben a cikkünkben számolunk be,  érdemes visszalátogatni a nap folyamán.

Zöld asztal mellett bukta a tornát a fociválogatott: kamu papírokkal jöttek a játékosok, lecsapott a szövetség

Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3-0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

