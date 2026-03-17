Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
A Nemzeti Választási Iroda munkatársai a külföldről érkezett levélszavazatok azonosító nyilatkozatait dolgozzák fel az iroda budapesti központjában 2018. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Választás 2026: egy nap maradt, aki nem lép, lemarad

Infostart / MTI

Szerdáig kérhető a levélben szavazók névjegyzékébe vétel az áprilisi országgyűlési választásra – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Emlékeztettek arra, hogy az áprilisi országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez azonban előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.

Hozzátették: amennyiben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár már az áprilisi országgyűlési választáson is szavazni szeretne, a névjegyzékbe vételi kérelmét legkésőbb – magyar idő szerint – március 18-án 16 óráig tudja benyújtani személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként „külföldi cím” szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel – írták.

A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, amely tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

Az NVI felhívta a figyelmet arra: a kitöltött szavazólapot a választópolgár személyesen a külképviseleti választási irodában, illetve Magyarországon bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában leadhatja, vagy postai úton juttathatja vissza legkésőbb – magyar idő szerint – április 12-én 19 óráig.

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát
Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac.
 

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Elképesztő magyar siker: Oscar-díjas lett a Pécsi KARMA kesztyűk

Ritka elismerés a magyar kézművességnek: az Oscar-díjas Frankenstein-filmben magyar kézzel készült KARMA kesztyűk is láthatók

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

