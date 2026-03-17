ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.34
usd:
336.82
bux:
122537.07
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 29-én. Jobbról a második Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.
Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

Nem is volt „közvetlenül veszélyes” Irán? – Lemondott az amerikai Terrorizmusellenes Központ vezetője

Infostart / MTI

Az iráni konfliktusra hivatkozva lemondott Joseph Kent, az Amerikai Egyesült Államok terrorizmusellenes központjának igazgatója kedden.

A Nemzeti Terrorizmusellenes Központ (National Counterterrorism Center) vezetője a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy „nem tudom jó lelkiismerettel támogatni az Iránban zajló háborút”. Bejegyzésében úgy vélekedett, hogy Irán nem jelentett „közvetlen” veszélyt az amerikai nemzetre,

a háború pedig Izrael és az Amerikában élő izraeli lobbi nyomására indult meg.

Kent nyilvánosságra hozta az elnöknek címzett lemondó levelét is, amelyben azt írta, hogy miközben támogatja Donald Trump első elnöki időszakának külpolitikáját és értékválasztásait, közel-keleti háborúkat nem tud támogatni, amelyek – véleménye szerint – nem szolgálják az amerikai emberek érdekét, és fontos erőforrásokat vonnak el az országtól.

Az elnöknek küldött levelében Joseph Kent személyes indítékkal is alátámasztotta lemondását, azt írta, hogy katonaként szolgáló feleségét „egy Izrael által kreált háborúban” veszítette el.

Bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy az Egyesült Államok elnökét és Tulsi Gabbardot, a Nemzeti Hírszerzés igazgatóját szolgálhatta.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke keddi sajtótájékoztatóján vitatta Joseph Kent állítását, miszerint Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra. Azt mondta, kongresszusi vezetőként az adminisztrációtól kapott minősített információk szerint Irán tevékenysége amerikai emberek életébe került volna.

Kezdőlap    Külföld    Nem is volt „közvetlenül veszélyes” Irán? – Lemondott az amerikai Terrorizmusellenes Központ vezetője

donald trump

terrorelhárítás

amerikai

joseph kent

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége
A választásig hátralévő időben sorozatot indítottunk az InfoRádióban, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok szakpolitikusait a belpolitikai kérdések mellett a gazdasági terveikről és a külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a pártszövetség külpolitikájáról beszélt az Aréna című műsorban.
Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Még másfél hónap: Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

Ursula von der Leyen és António Costa: Ukrajna elfogadta az EU támogatását a Barátság kőolajvezeték megjavítására

Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szinte felér egy atomcsapással a fenyegetés: elképesztő katasztrófa felé rohan az olajban gazdag térség

Szinte felér egy atomcsapással a fenyegetés: elképesztő katasztrófa felé rohan az olajban gazdag térség

A Közel-Keleten zajló geopolitikai feszültségek nemcsak a globális olajellátást, hanem a régió legkritikusabb erőforrását, az ivóvizet is súlyosan fenyegetik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

National Counterterrorism Center Director Joe Kent says Trump "started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 17:31
Brüsszel átadta a „kulcsot” Ukrajna EU-csatlakozásához
2026. március 17. 17:19
Dubajban kiürültek az utcák
×
×