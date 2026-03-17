Nem is volt „közvetlenül veszélyes” Irán? – Lemondott az amerikai Terrorizmusellenes Központ vezetője

A Nemzeti Terrorizmusellenes Központ (National Counterterrorism Center) vezetője a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy „nem tudom jó lelkiismerettel támogatni az Iránban zajló háborút”. Bejegyzésében úgy vélekedett, hogy Irán nem jelentett „közvetlen” veszélyt az amerikai nemzetre,

a háború pedig Izrael és az Amerikában élő izraeli lobbi nyomására indult meg.

Kent nyilvánosságra hozta az elnöknek címzett lemondó levelét is, amelyben azt írta, hogy miközben támogatja Donald Trump első elnöki időszakának külpolitikáját és értékválasztásait, közel-keleti háborúkat nem tud támogatni, amelyek – véleménye szerint – nem szolgálják az amerikai emberek érdekét, és fontos erőforrásokat vonnak el az országtól.

Az elnöknek küldött levelében Joseph Kent személyes indítékkal is alátámasztotta lemondását, azt írta, hogy katonaként szolgáló feleségét „egy Izrael által kreált háborúban” veszítette el.

Bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy az Egyesült Államok elnökét és Tulsi Gabbardot, a Nemzeti Hírszerzés igazgatóját szolgálhatta.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke keddi sajtótájékoztatóján vitatta Joseph Kent állítását, miszerint Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra. Azt mondta, kongresszusi vezetőként az adminisztrációtól kapott minősített információk szerint Irán tevékenysége amerikai emberek életébe került volna.