Magyar Nemzet: nyomozást indított Magyar Péterék házibulija kapcsán a rendőrség

Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – tudta meg a Magyar Nemzet, mely egy birtokába került hatósági határozat alapján írt erről.

Az ügy előzménye, hogy a közelmúltban egy Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon (a politikus közölte, hogy a honlaphoz nincs köze) egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, ahol „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”. Később a házibuli több résztvevője is megszólalt, részben megerősítve a Magyar által elmondottakat, részben azokkal ellentétesen nyilatkozva.

Az eset kapcsán többen – köztük Tényi István – is feljelentést tettek.