Szentendre főterének látképe.
Nyitókép: Thomas Roche/Getty Images

Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén – rangsor

Azt vizsgálták meg, hogy az agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.

Egyebek mellett a közlekedést, az ingázás hatékonyságát, az életminőséget, a helyi szolgáltatásokat, a zöld környezetet, a lakhatási költségeket és a rugalmas munkaterek elérhetőségét is vizsgálva rangsor készült arról, hogy melyek a legideálisabb ingázóvárosok Budapest környékén. Az International Workplace Group az agglomerációban a hibrid munkavégzés szempontjából Szentendrét jelölte meg a legideálisabbnak a 2026-os Ingázóváros Index alapján – írja a hrportal.hu.

Mindezek alapján a budapesti régió top öt ingázóvárosa 2026-ban:

  1. Szentendre
  2. Budaörs
  3. Érd
  4. Gödöllő
  5. Dunakeszi

Az indoklás szerint Szentendrét a kiemelkedő kulturális élete, lenyűgöző természeti környezete, a Budapesttel való közvetlen HÉV-kapcsolat, valamint a városban működő Regus center együttesen repítették a rangsor élére. Utóbbi mintegy ezer négyzetméternyi irodaterület jól megközelíthető, a fővárosba vezető autóút mellett található, amelyen az agglomeráció több mint tíz kisvárosának ingázója halad el nap mint nap. A település

egyedülálló módon ötvözi az életminőséget és a hibrid munkavégzéshez szükséges infrastruktúrát, így kiegyensúlyozott alternatívát kínál a mindennapi fővárosi ingázással szemben.

A most megjelent index tükrözi az International Workplace Group kutatásának eredményeit, amely szerint a munkavállalók nagyra értékelik a rugalmasabb munkavégzési lehetőségeket, és ezek elérhetősége fontos szempont számukra, amikor lakóhelyet választanak. Világszinten csak az emberek 4 százaléka hajlandó napi szinten egy óránál többet utazni a munkahelyére, míg 88 százalékuk szerint fontos, hogy a lakóhelyükhöz közeli, professzionális környezetben dolgozhassanak.

A vfiatal munkavállalók közül a millenniumi generáció 75 százaléka és a Z generáció 72 százaléka hajlandó távolabb költözni a városközponttól, ha jó a közlekedés vagy van helyben lehetőség a rugalmas munkavégzésre. Ennek eredményeként a fejlesztők és a munkatér szolgáltatók is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a külvárosi központokra és a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező elővárosokra, hogy vonzzák ezt a mobilis és digitálisan képzett munkaerőt.

A hibrid munkavégzés mérhető hatással van a jóllétre is: világszerte az így dolgozók több mint fele számolt be egészségi állapotuk javulásáról, és 43 százalékuk arról, hogy így több időt tudnak tölteni a családjukkal és a barátaikkal. Nem meglepő ezek alapján, hogy tízből kilenc ember nyitott lenne arra, hogy életminősége javítása érdekében más városba költözzön.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Brit miniszterelnök: Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni a közel-keleti háborúba

Friedrich Merz: Németország nem vesz részt az iráni háborúban

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Franciaország hétfő este bejelentette, hogy megerősíti közel-keleti katonai jelenlétét és csapásmérő képességét és nyolc hadihajót, két helikopterhordozót és egy repülőgép-hordozót vezényelnek a térségbe.Közben sorra utasítják vissza az országok a részvételt Donald Trump Hormuzi-szorost biztosítani készülő katonai koalíciójában, amellyel kapcsolatban az elnök úgy nyilatkozott ma a Fehér Házban, hogy nem mindenki lelkesedik a tervekért. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.

US embassy in Iraq hit by drone strikes as UAE reopens airspace after missile threats from Iran

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while air traffic returns to normal around one of the busiest international transit hubs.

