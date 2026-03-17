Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén – rangsor

Egyebek mellett a közlekedést, az ingázás hatékonyságát, az életminőséget, a helyi szolgáltatásokat, a zöld környezetet, a lakhatási költségeket és a rugalmas munkaterek elérhetőségét is vizsgálva rangsor készült arról, hogy melyek a legideálisabb ingázóvárosok Budapest környékén. Az International Workplace Group az agglomerációban a hibrid munkavégzés szempontjából Szentendrét jelölte meg a legideálisabbnak a 2026-os Ingázóváros Index alapján – írja a hrportal.hu.

Azt mérték fel, hogy a budapesti agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.

Mindezek alapján a budapesti régió top öt ingázóvárosa 2026-ban:

Szentendre Budaörs Érd Gödöllő Dunakeszi

Az indoklás szerint Szentendrét a kiemelkedő kulturális élete, lenyűgöző természeti környezete, a Budapesttel való közvetlen HÉV-kapcsolat, valamint a városban működő Regus center együttesen repítették a rangsor élére. Utóbbi mintegy ezer négyzetméternyi irodaterület jól megközelíthető, a fővárosba vezető autóút mellett található, amelyen az agglomeráció több mint tíz kisvárosának ingázója halad el nap mint nap. A település

egyedülálló módon ötvözi az életminőséget és a hibrid munkavégzéshez szükséges infrastruktúrát, így kiegyensúlyozott alternatívát kínál a mindennapi fővárosi ingázással szemben.

A most megjelent index tükrözi az International Workplace Group kutatásának eredményeit, amely szerint a munkavállalók nagyra értékelik a rugalmasabb munkavégzési lehetőségeket, és ezek elérhetősége fontos szempont számukra, amikor lakóhelyet választanak. Világszinten csak az emberek 4 százaléka hajlandó napi szinten egy óránál többet utazni a munkahelyére, míg 88 százalékuk szerint fontos, hogy a lakóhelyükhöz közeli, professzionális környezetben dolgozhassanak.

A vfiatal munkavállalók közül a millenniumi generáció 75 százaléka és a Z generáció 72 százaléka hajlandó távolabb költözni a városközponttól, ha jó a közlekedés vagy van helyben lehetőség a rugalmas munkavégzésre. Ennek eredményeként a fejlesztők és a munkatér szolgáltatók is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a külvárosi központokra és a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező elővárosokra, hogy vonzzák ezt a mobilis és digitálisan képzett munkaerőt.

A hibrid munkavégzés mérhető hatással van a jóllétre is: világszerte az így dolgozók több mint fele számolt be egészségi állapotuk javulásáról, és 43 százalékuk arról, hogy így több időt tudnak tölteni a családjukkal és a barátaikkal. Nem meglepő ezek alapján, hogy tízből kilenc ember nyitott lenne arra, hogy életminősége javítása érdekében más városba költözzön.