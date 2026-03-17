Dobrev Klára mérges és csalódott, de „ismeretlen telefonszámokat is felvesz”

A DK fő politikai ellenfele nem a Tisza Párt – mondta Dobrev Klára. Leszögezte: fő politikai ellenfelének továbbra is Orbán Viktort és a Fideszt tekinti, nem fogja megengedi sem magának, sem a Demokratikus Koalíciónak, hogy ez a hangsúly átkerüljön Magyar Péterre, még akkor sem, ha az elmúlt hetekben azt tapasztalta, hogy mintha a 2026-os választás a baloldal Országgyűlésből való végleges eltüntetéséről szólna. Kijelentette, hogy mérges és csalódott a nemtelen és tisztességtelen támadások miatt, ennek ellenére továbbra sem zárkózik el, „az ismeretlen telefonszámokat is felveszi”.

A Demokratikus Koalíció elnöke és listavezetője egy másik nyilatkozatában arra utalt, hogy a DK-nak és a Tiszának valamiképpen együtt kellene működnie. Kijelentette:

„mindenkire szükség van a Fidesz leváltásához, ez az ellenzéki oldalon egyedül senkinek sem fog menni”.

Hozzátette, lehet, hogy a Tisza most a legerősebb, legtöbb embert megmozgató párt, de nem ez dönti el, ki adja a következő miniszterelnököt, hanem az, hogy ki csinál többséget.

Dobrev Klára valós veszélynek tartja azt, hogy a Fidesz szükség esetén kormánykoalíciót köt a Mi Hazánkkal. Mint mondta, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy a két párt összefog és ismét Orbán Viktort juttatja a miniszterelnöki székbe, ha az utóbbi lesz a „mérleg nyelve”. A pártelnök ezért azt mondja, minél több DK-s képviselőt kell az Országgyűlésbe juttatni, mert ők egytől egyig a kormányváltást fogják támogatni.

A DK vezetője a Facebook-oldalán arról is írt, hogy soha nem látott számú nemzetközi megfigyelő érkezik a választások napjára. Dobrev Klára szerint nekik különös figyelmet kellene fordítaniuk a határon túli szavazatokra.