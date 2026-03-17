2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) megválasztott elnöke első pártelnöki sajtótájékoztatóján a DK budapesti központjában 2025. június 3-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Dobrev Klára mérges és csalódott, de „ismeretlen telefonszámokat is felvesz”

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A DK szeretne valamilyen együttműködést a Tiszával. Erről a párt elnöke, Dobrev Klára többször is beszélt az elmúlt napokban.

A DK fő politikai ellenfele nem a Tisza Párt – mondta Dobrev Klára. Leszögezte: fő politikai ellenfelének továbbra is Orbán Viktort és a Fideszt tekinti, nem fogja megengedi sem magának, sem a Demokratikus Koalíciónak, hogy ez a hangsúly átkerüljön Magyar Péterre, még akkor sem, ha az elmúlt hetekben azt tapasztalta, hogy mintha a 2026-os választás a baloldal Országgyűlésből való végleges eltüntetéséről szólna. Kijelentette, hogy mérges és csalódott a nemtelen és tisztességtelen támadások miatt, ennek ellenére továbbra sem zárkózik el, „az ismeretlen telefonszámokat is felveszi”.

A Demokratikus Koalíció elnöke és listavezetője egy másik nyilatkozatában arra utalt, hogy a DK-nak és a Tiszának valamiképpen együtt kellene működnie. Kijelentette:

„mindenkire szükség van a Fidesz leváltásához, ez az ellenzéki oldalon egyedül senkinek sem fog menni”.

Hozzátette, lehet, hogy a Tisza most a legerősebb, legtöbb embert megmozgató párt, de nem ez dönti el, ki adja a következő miniszterelnököt, hanem az, hogy ki csinál többséget.

Dobrev Klára valós veszélynek tartja azt, hogy a Fidesz szükség esetén kormánykoalíciót köt a Mi Hazánkkal. Mint mondta, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy a két párt összefog és ismét Orbán Viktort juttatja a miniszterelnöki székbe, ha az utóbbi lesz a „mérleg nyelve”. A pártelnök ezért azt mondja, minél több DK-s képviselőt kell az Országgyűlésbe juttatni, mert ők egytől egyig a kormányváltást fogják támogatni.

A DK vezetője a Facebook-oldalán arról is írt, hogy soha nem látott számú nemzetközi megfigyelő érkezik a választások napjára. Dobrev Klára szerint nekik különös figyelmet kellene fordítaniuk a határon túli szavazatokra.

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Dróncsapást mértek az Egyesült Államok nagykövetségére Bagdadban

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Donald Trump meglepő kijelentéssel vázolta célját a bajban lévő Kubával kapcsolatban

Erős év Győrben, megugrott az elektromos gyártás az Audi Hungariánál

Stabil teljesítményt nyújtott az Audi Hungaria 2025-ben, miközben növelte elektromos gyártását, javította hatékonyságát és előkészítette az új elektromos hajtásgeneráció bevezetését, derül ki a vállalat beszámolójából.

Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak

A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

