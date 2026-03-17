2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Vilnius, Lithuania - February 16 2022: Flag of NATO, European Union and Ukraine waving together in the sky
Nyitókép: Michele Ursi/Getty Images

Brüsszel átadta a „kulcsot” Ukrajna EU-csatlakozásához

Infostart / MTI

Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a három utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden a Telegramon.

A kormányfő kifejtette, hogy a harmadik klaszterről (a versenyképességről), a negyedikről (a fenntartható fejlődésről) és az ötödikről (az erőforrásokról, a mezőgazdaságról és a kohéziós politikáról) van szó. „Mostantól Ukrajna rendelkezik a teljes feltételcsomaggal, amelynek teljesítése szükséges az EU-csatlakozáshoz” – emelte ki.

Szviridenko emlékeztetett arra, hogy 2025 végén Kijev már megkapta a feltételeket három klaszterre, amelyek a csatlakozási folyamat alapjaira, a belső piacra és a külkapcsolatokra vonatkoznak.

„Magabiztosan haladunk az európai integráció kijelölt útján. A következő lépések a klaszterek sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, ami az utolsó momentum lesz Ukrajna teljes jogú EU-tagsággá válásához” – szögezte le a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is teljesíti a csatlakozási feltételeket, folytatja a reformokat, amelyekről beszámol az Európai Unió vezetésének.

Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a hetedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!

Vallott Törőcsik Franciska és Ember Márk: erre költik a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalmat

A frissen díjazott fiatal színészek teljes egészében felajánlották a pénzjutalmukat.

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

National Counterterrorism Center Director Joe Kent says Trump "started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby".

