Brüsszel átadta a „kulcsot” Ukrajna EU-csatlakozásához

A kormányfő kifejtette, hogy a harmadik klaszterről (a versenyképességről), a negyedikről (a fenntartható fejlődésről) és az ötödikről (az erőforrásokról, a mezőgazdaságról és a kohéziós politikáról) van szó. „Mostantól Ukrajna rendelkezik a teljes feltételcsomaggal, amelynek teljesítése szükséges az EU-csatlakozáshoz” – emelte ki.

Szviridenko emlékeztetett arra, hogy 2025 végén Kijev már megkapta a feltételeket három klaszterre, amelyek a csatlakozási folyamat alapjaira, a belső piacra és a külkapcsolatokra vonatkoznak.

„Magabiztosan haladunk az európai integráció kijelölt útján. A következő lépések a klaszterek sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, ami az utolsó momentum lesz Ukrajna teljes jogú EU-tagsággá válásához” – szögezte le a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is teljesíti a csatlakozási feltételeket, folytatja a reformokat, amelyekről beszámol az Európai Unió vezetésének.