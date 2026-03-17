Vérengzés egy németországi bisztróban: ketten meghaltak, hajtóvadászat indult a gyilkos ellen

Két embert lelőttek egy németországi bisztróban, a frankfurti repülőtér szomszédságában. A tettes jelenleg is szökésben van – írja a Blikk a Bild tudósítása alapján.

A lövöldözés kedd hajnalban, 4 óra előtt történt egy vendéglátóhelyen, a Hessen tartományban található Raunheimben. A német lap beszámolója szerint egy fegyveres személy lépett be a bisztróba, majd tüzet nyitott két emberre.

Az áldozatok olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, ahol több utcát lezártak, a forgalmat pedig elterelték. A hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőt.

A Polizeipräsidium Südhessen szóvivője, Christoph Schmidt elmondta: a nyomozás még kezdeti szakaszban van, a támadás indítéka egyelőre nem ismert. Azt sem tudni, hogy a használt fegyvert sikerült-e megtalálni.