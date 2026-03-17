2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án.
Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét kedden Budapesten, hogy „fejezzék be a színházat”, és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke friss bejegyzéssel jelentkezett az X-en, amelyben óriási eredményként bejelentette, hogy a brüsszeli testület „felébredt, észrevette, hogy az ukránok egy olajblokádot tartanak fenn két európai uniós tagországgal szemben, és most már fogadkozik, hogy fú, most már nagyon meg fogják oldani ezt a helyzetet”.

„Tehát először is Guten Morgen! Jó reggelt kívánunk! Lassan ötven napja van Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy az Európai Bizottság elnöke is erre ráébredjen” – mondta.

„De a helyzet az, hogy itt egy politikai akcióval állunk szemben. Ne engedjük magunkat félrevezetni, Kijev és Brüsszel minden lépést egyeztetett. Tehát nehogy most úgy tűnjön, hogy Ursula von der Leyen megold egy olyan problémát, amiről eddig nem tudott. Az ukrán elnök Brüsszellel, Berlinnel folyamatosan egyeztet, Münchenben hozták meg a közös döntést arról a biztonsági fórumon, hogy olajblokád lesz Magyarországgal szemben, erről tájékoztatták a Tisza Pártot, hiszen pontosan tudták, hogy ha olajblokád van, akkor ebből lehet olajellátási válság, és az nyilvánvalóan a Tisza Pártnak segít a parlamenti választáson” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány azonban „nem a 6:20-as jött”, és meg tudja óvni az országot. „Nemcsak a szerbekkel, hanem a szlovákokkal is most már közös vezetéket építünk, a tengeri szállításokat megrendeltük, a tartalékokat feltöltöttük” – sorolta.

„De nyilvánvaló, hogy ezt az olajblokádot egy Brüsszel-Berlin-Kijev egyeztetés előzte meg. Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és von der Leyen asszonyt, hogy fejezzék be a színházat! Azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben!” – üzente.

„Annak a vezetéknek az ég egy adta világon semmi, de semmi baja nincsen. Az a vezeték már a mai naptól alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. Az a vezeték teljesen alkalmas. Úgyhogy elég a színházból, még a mai napon nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket!” – összegzett.

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!
A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Váratlan húzás Trumptól: amerikai katonák szállhatnak partra ezen az apró szigeten, óriási a tét

Váratlan húzás Trumptól: amerikai katonák szállhatnak partra ezen az apró szigeten, óriási a tét

Az iráni háborút figyelemmel követők számára feltűnhetett, hogy egyre több szó esik egy aprócska szigetről, Hargról. A Perzsa-öbölben található szigetet az iraki-iráni háború óta most bombázták először, ez pedig egyáltalán nem véletlen. Nézzük, mi is pontosan Harg jelentősége, és miért került szóba egy esetleges amerikai szárazföldi invázió is.

Ennek a fele sem tréfa: a teljes sötétség és a tüntetések közepette jelentette be Trump, hogy átveszi az irányítást

Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek.

Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

