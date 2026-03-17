Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke friss bejegyzéssel jelentkezett az X-en, amelyben óriási eredményként bejelentette, hogy a brüsszeli testület „felébredt, észrevette, hogy az ukránok egy olajblokádot tartanak fenn két európai uniós tagországgal szemben, és most már fogadkozik, hogy fú, most már nagyon meg fogják oldani ezt a helyzetet”.

„Tehát először is Guten Morgen! Jó reggelt kívánunk! Lassan ötven napja van Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy az Európai Bizottság elnöke is erre ráébredjen” – mondta.

„De a helyzet az, hogy itt egy politikai akcióval állunk szemben. Ne engedjük magunkat félrevezetni, Kijev és Brüsszel minden lépést egyeztetett. Tehát nehogy most úgy tűnjön, hogy Ursula von der Leyen megold egy olyan problémát, amiről eddig nem tudott. Az ukrán elnök Brüsszellel, Berlinnel folyamatosan egyeztet, Münchenben hozták meg a közös döntést arról a biztonsági fórumon, hogy olajblokád lesz Magyarországgal szemben, erről tájékoztatták a Tisza Pártot, hiszen pontosan tudták, hogy ha olajblokád van, akkor ebből lehet olajellátási válság, és az nyilvánvalóan a Tisza Pártnak segít a parlamenti választáson” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány azonban „nem a 6:20-as jött”, és meg tudja óvni az országot. „Nemcsak a szerbekkel, hanem a szlovákokkal is most már közös vezetéket építünk, a tengeri szállításokat megrendeltük, a tartalékokat feltöltöttük” – sorolta.

„De nyilvánvaló, hogy ezt az olajblokádot egy Brüsszel-Berlin-Kijev egyeztetés előzte meg. Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és von der Leyen asszonyt, hogy fejezzék be a színházat! Azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben!” – üzente.

„Annak a vezetéknek az ég egy adta világon semmi, de semmi baja nincsen. Az a vezeték már a mai naptól alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. Az a vezeték teljesen alkalmas. Úgyhogy elég a színházból, még a mai napon nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket!” – összegzett.