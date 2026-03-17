2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Tûzoltók egy pakisztán légitámadás helyszínén Kabulban 2026. március 17-én. Az afgán hatóságok szerint a támadás egy drogklinikát ért és civilek halálához vezetett.
Nyitókép: MTI/EPA/Szamiullah Popal

Több mint 400 halott, legalább 260 sebesült – esti ima idején ért találat egy kórházat Afganisztánban

Infostart / MTI

Több mint 400-an haltak meg és 260-nál többen sebesültek meg abban a pakisztáni légicsapásban, amely a kabuli Omid drogrehabilitációs kórházat érte - közölte az afgán belügyminisztérium kedd reggel. Pakisztán szerint a hadserege afganisztáni katonai létesítményekre mért csapásokat.

A hétfő esti támadásban 408 ember vesztette életét és 265-en megsebesültek. Jelezték azt is, hogy a pusztítás mértéke miatt az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik. A becsapódások után tűz ütött ki a mintegy kétezer beteg befogadására képes intézményben, amelynek nagy része megsemmisült a légicsapásban. Az áldozatok többsége a kórházban kezelt kábítószerfüggő volt.

Szemtanúk beszámolói szerint a légicsapás az esti imádság idején érte a kórházat, amikor a betegek nagy része az épületben tartózkodott. A mentőcsapatok és a tűzoltók egész éjjel a lángok megfékezésén és az áldozatok felkutatásán dolgoztak a romok között.

Iszlámábád tagadta, hogy kórházat vett volna célba. A pakisztáni információs minisztérium szerint a hadsereg katonai létesítményekre és „terrorista infrastruktúrára" mért csapásokat Kabulban és a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban. A tárca közleménye szerint a támadások célpontjai olyan fegyver- és eszközraktárak voltak, amelyeket pakisztáni civilek elleni támadásokhoz használtak. Hozzátették: a csapásokat követő másodlagos robbanások is lőszerraktárak jelenlétére utalnak.

Nem múló feszültség

Kabul és Iszlámábád között február végén éleződött ki ismét a feszültség, miután Pakisztán légicsapásokat hajtott végre Afganisztán területén. A kabuli vezetés az ország szuverenitásának megsértésével vádolta meg Iszlámábádot, és válaszcsapásokat indított. A két ország közötti, mintegy 2600 kilométer hosszú határ mentén azóta rendszeressé váltak az összecsapások. A kabuli légicsapás előtt néhány órával a két fél tűzpárbajt vívott a közös határ mentén, és ebben kabuli közlés szerint négy afgán életét vesztette.

Az ENSZ a feszültség csökkentésére és a civilek védelmére szólította fel a feleket. Richard Bennett, az ENSZ afganisztáni emberi jogi helyzettel foglalkozó különmegbízottja közölte: aggodalommal fogadta a pakisztáni légicsapásról és a civil áldozatokról szóló jelentéseket, és arra kérte az érintett feleket, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot, különösen a civilek és a polgári létesítmények – köztük a kórházak – védelmét.

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: azonnal mennie kell a sötétségbe borult szigetország vezetőjének

A Kubával folytatott tárgyalásai során a Trump-kormányzat arra törekszik, hogy eltávolítsa a hatalomból Miguel Díaz-Canel kubai elnököt (címlapképünkön), ugyanakkor a szigetország több mint 65 éve fennálló kommunista rendszerét nem bolygatná meg. Washington nem adott ultimátumot Havannának, azt viszont egyértelműen jelezte, hogy Díaz-Canel menesztése olyan pozitív gesztussal érne fel, ami jövedelmező alkuk előfutára lehet - értesült róla a New York Times négy, a folyamatokat jól ismerő forrásból.

Sötétbe borult Kuba: 11 milliós lakossága ismét áram nélkül maradt

Harmadszor sújtotta országos áramszünet a 11 milliós lakosú Kubát az utóbbi négy hónapban.

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

