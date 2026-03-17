2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
digital generated image
Nyitókép: lupengyu/Getty Images

Nem is akkor lesz a Los Angeles-i olimpia – egyeseknek!

Infostart

A megszokottnál korábban, már négy nappal a nyitóünnepség előtt megkezdődik a 2028-as Los Angeles-i olimpia férfi és női labdarúgótornája.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyta a szervezők terveit, így gyakorlatilag már július 10-én megkezdődnek a játékok, a futballmérkőzéseknek hét nagy város ad majd otthont.

Így a szokásosnál két nappal korábban rendezik az első meccseket, a csapatoknak a korábbi olimpiákhoz képest két extra szünnapjuk lesz az utazásokra.

A mérkőzésekre New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Diegóban, San Joséban és Los Angelesben kerül sor. Előbbi ötben csoportmeccseket és negyeddöntőket tartanak, míg San Diegóban női csoportmeccsek és egy női negyeddöntő mellett egy-egy férfi és női elődöntős találkozó is lesz, illetve és a dél-kaliforniai városban rendezik mindkét bronzmérkőzést.

A Los Angeles pasadenai részén fekvő, legendás Rose Bowl Stadion a végjátékban kap szerepet, mivel egy női negyeddöntős, illetve egy-egy férfi és női elődöntős meccs mellett - július 28-án és 29-én - itt játsszák majd a férfi és a női torna fináléját is.

Az 1921-ben épült Rose Bowl volt az 1994-es férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjének színhelye és az 1984-es olimpia futballtornájának aranycsatáját is ebben a stadionban tartották.

labdarúgás

olimpia

los angeles

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Erre kevesen számítottak ma reggel: estére alaposan helyretette a hazai fizetőeszköz a külföldi pénzeket

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

