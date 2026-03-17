Nem is akkor lesz a Los Angeles-i olimpia – egyeseknek!

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyta a szervezők terveit, így gyakorlatilag már július 10-én megkezdődnek a játékok, a futballmérkőzéseknek hét nagy város ad majd otthont.

Így a szokásosnál két nappal korábban rendezik az első meccseket, a csapatoknak a korábbi olimpiákhoz képest két extra szünnapjuk lesz az utazásokra.

A mérkőzésekre New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Diegóban, San Joséban és Los Angelesben kerül sor. Előbbi ötben csoportmeccseket és negyeddöntőket tartanak, míg San Diegóban női csoportmeccsek és egy női negyeddöntő mellett egy-egy férfi és női elődöntős találkozó is lesz, illetve és a dél-kaliforniai városban rendezik mindkét bronzmérkőzést.

A Los Angeles pasadenai részén fekvő, legendás Rose Bowl Stadion a végjátékban kap szerepet, mivel egy női negyeddöntős, illetve egy-egy férfi és női elődöntős meccs mellett - július 28-án és 29-én - itt játsszák majd a férfi és a női torna fináléját is.

Az 1921-ben épült Rose Bowl volt az 1994-es férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjének színhelye és az 1984-es olimpia futballtornájának aranycsatáját is ebben a stadionban tartották.