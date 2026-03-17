Magyarország is ott lesz a séfek olimpiáján – galéria a gyönyörű ételekről

A Kelemen Roland séf, Vincze Zoltán commis, Dalnoki Bence coach és Széll Tamás kóstoló összeállítású magyar csapat a 9. helyen zárt a Bocuse d’Or európai válogatóján Marseille-ben, ezzel biztosította helyét a jövő januári lyoni világdöntőben. A versenyt ezúttal is a skandináv országok dominálták: az első helyen Dánia végzett, második lett Norvégia, míg a dobogó harmadik fokára Olaszország állhatott fel.

Az indulók nemcsak technikai tudásban, hanem kreativitásban, alapanyag-használatban és tálalási precizitásban is a nemzetközi élvonalat képviselték. Paul Bocuse francia mesterszakács alapította a versenyt 1987-ben, azóta kétévente Lyonban rendezik meg a döntőt.

Az Index cikke szerint a magyar csapat két témában mérettette meg magát, továbbá az idei szabályok értelmében egy rövid színpadi szereplés keretében egy aioli mártást is készített. A tányértéma a Surf ’n Turf a magyar kertben elképzelés köré épült, melyet a versenyzők döbbenetes precizitással és kreativitással kiviteleztek.

A tányért a tintahal és a marha bélszín dominálta, melyet friss zöldfűszerekkel, citrusos jegyekkel és füstölt sajttal bolondítottak meg. A köretek között megjelent még a tányéron újburgonya, zöld spárga és karalábé, a magyar kertek szezonális élelmiszereit képviselve.

A második feladat a vörös morgóhal köré épült. Ezt fésűkagylóval töltötték meg, majd almafaforgácson óvatosan megfüstölték. A köretek között egy csicseriborsó-paprikás idézte fel a gyerekkor ízeit, amelyet az articsóka, fokhagyma és parmezán hármasa kísért, kihangsúlyozva a magyar gasztronómia sajátos ízvilágát. A paprikás alapot tejföl gazdagította, amely a magyar konyha egyik közismert és népszerű alapanyaga. Az étel kísérője is egy klasszikus magyar alapétel volt, az uborkasaláta, amely savanykás frissességével sokak számára a vasárnapi ebédek ízeit idézi fel.

A színpadi feladat elkészítéséhez, az aioli mártáshoz Tokaji Aszút és annak ecetéből készült „hamis kaviárját” használták, sáfránnyal fűszerezve.