2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Bocuse d'Or Akadémia/Nicolas Reynaud

Magyarország is ott lesz a séfek olimpiáján – galéria a gyönyörű ételekről

A világ egyik legrangosabb szakácsversenyének válogatóján, a Bocuse d’Or-on, ismét előkelő helyen végzett a magyar csapat és biztosan ott lesz a 2027-es lyoni döntőben.

A Kelemen Roland séf, Vincze Zoltán commis, Dalnoki Bence coach és Széll Tamás kóstoló összeállítású magyar csapat a 9. helyen zárt a Bocuse d’Or európai válogatóján Marseille-ben, ezzel biztosította helyét a jövő januári lyoni világdöntőben. A versenyt ezúttal is a skandináv országok dominálták: az első helyen Dánia végzett, második lett Norvégia, míg a dobogó harmadik fokára Olaszország állhatott fel.

Az indulók nemcsak technikai tudásban, hanem kreativitásban, alapanyag-használatban és tálalási precizitásban is a nemzetközi élvonalat képviselték. Paul Bocuse francia mesterszakács alapította a versenyt 1987-ben, azóta kétévente Lyonban rendezik meg a döntőt.

Az Index cikke szerint a magyar csapat két témában mérettette meg magát, továbbá az idei szabályok értelmében egy rövid színpadi szereplés keretében egy aioli mártást is készített. A tányértéma a Surf ’n Turf a magyar kertben elképzelés köré épült, melyet a versenyzők döbbenetes precizitással és kreativitással kiviteleztek.

A tányért a tintahal és a marha bélszín dominálta, melyet friss zöldfűszerekkel, citrusos jegyekkel és füstölt sajttal bolondítottak meg. A köretek között megjelent még a tányéron újburgonya, zöld spárga és karalábé, a magyar kertek szezonális élelmiszereit képviselve.

A második feladat a vörös morgóhal köré épült. Ezt fésűkagylóval töltötték meg, majd almafaforgácson óvatosan megfüstölték. A köretek között egy csicseriborsó-paprikás idézte fel a gyerekkor ízeit, amelyet az articsóka, fokhagyma és parmezán hármasa kísért, kihangsúlyozva a magyar gasztronómia sajátos ízvilágát. A paprikás alapot tejföl gazdagította, amely a magyar konyha egyik közismert és népszerű alapanyaga. Az étel kísérője is egy klasszikus magyar alapétel volt, az uborkasaláta, amely savanykás frissességével sokak számára a vasárnapi ebédek ízeit idézi fel.

A színpadi feladat elkészítéséhez, az aioli mártáshoz Tokaji Aszút és annak ecetéből készült „hamis kaviárját” használták, sáfránnyal fűszerezve.

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban?
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese?
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
 
A geopolitikai feszültségek új nyerteseket teremtenek – Egy rejtett befektetés került most a fókuszba

A geopolitikai feszültségek új nyerteseket teremtenek – Egy rejtett befektetés került most a fókuszba

A mostanában fellángolt geopolitikai feszültségek nemcsak kockázatot jelentenek – hanem új nyerteseket is teremtenek. Az egyik ilyen, eddig a radar alatt lévő piac mostanra a globális ellátási láncok középpontjába került, és már most látszanak az első nagy nyertesek. A legtöbb befektető még nem figyelt fel rá, pedig ez egy igazi "Vadnyugat": kicsi, alulkövetett szereplők, és egészen elképesztő árfolyammozgások.

Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült

Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült

Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

2026. március 16. 17:32
2026. március 16. 15:36
