Végleg eltűnik London egyik ikonikus nevezetessége

A Routemaster busztípus robusztus felépítésével, jellegzetes nyitott hátsó peronjával és időtálló formatervezésével vált London arculatának meghatározó elemévé –írja a vg.hu. A legendás buszokat a Associated Equipment Company építette kifejezetten London közlekedési hálózatára szabva, és a Transport for London (TfL) üzemeltette évtizedeken keresztül.

A 2000-es évek elején azonban a legtöbb Routemastert kivonták a menetrend szerinti forgalomból, bár néhány példány továbbra is közlekedett turisztikai, úgynevezett örökségjáratokon, hogy a látogatók átélhessék a klasszikus londoni buszozás élményét. Az ikonikus jármű azonban olyannyira a városlakók szívébe férkőzte magát, hogy újragondolt Routemasterek gyártására kötöttek szerződést 2009 végén, és az első példányok 2012. februárjában forgalomba is álltak. Ezek azonban

elődjükkel ellentétben siralmas karriert futottak be, mert számos tervezési hibával küzdöttek.

Sadiq Khan londoni polgármester például határozottan bírálta ezeket, a megrendeléseket is azonna lemondta 2016-ban, Boris Johnson utódjaként. A „Boris Bus” tetszetős külseje ellenére ugyanis meglehetősen problémás volt: a darabonként több mint 350 ezer fontba kerülő buszokon nyáron az utastér túlmelegedett, és meglepő módon több szennyezést is bocsátott ki, mint az elődei.