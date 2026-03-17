2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a grúz egyház korszakalkotó vezetője, 94 éves volt

Infostart / MTI

Az elhunyt pátriárkát szerdán búcsúztatják a tbiliszi Szentháromság-székesegyházban.

Elhunyt kedden egy tbiliszi klinikán, 94 éves korában II. Ilija pátriárka, katolikosz. A georgiai ortodox egyház vezetőjének halálát helyettese, Sio püspök jelentette be, korábban pedig a Mtavari arhi georgiai televízió is beszámolt róla.

„Korszakalkotó személyiség volt. Halála veszteség az egész ortodox világ számára” – mondta Sio újságíróknak nyilatkozva.

A kórházban úgyszólván az egész kormány jelen volt Irakli Kobahidze miniszterelnökkel az élen. A halálhír bejelentése után némán elhagyták a klinikát.

Az elhunyt pátriárkát szerdán búcsúztatják a tbiliszi Szentháromság-székesegyházban – jelentette be Andrija Dzsagmaidze, a pátriarkátus közkapcsolati szolgálatának vezetője.

vallás

ortodox

tbiliszi

pátriárka

grúz

ii. ilija

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Magyar Péter Orosházán: a magyar történelmet nem Ukrajnában írják

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

2026. március 17. 21:59
Hajók ütköztek, négyen életüket vesztették
2026. március 17. 21:44
Bíróság előtt a Lumumba-gyilkosság egyik feltételezett szereplője
