Elhunyt a grúz egyház korszakalkotó vezetője, 94 éves volt

Elhunyt kedden egy tbiliszi klinikán, 94 éves korában II. Ilija pátriárka, katolikosz. A georgiai ortodox egyház vezetőjének halálát helyettese, Sio püspök jelentette be, korábban pedig a Mtavari arhi georgiai televízió is beszámolt róla.

„Korszakalkotó személyiség volt. Halála veszteség az egész ortodox világ számára” – mondta Sio újságíróknak nyilatkozva.

A kórházban úgyszólván az egész kormány jelen volt Irakli Kobahidze miniszterelnökkel az élen. A halálhír bejelentése után némán elhagyták a klinikát.

Az elhunyt pátriárkát szerdán búcsúztatják a tbiliszi Szentháromság-székesegyházban – jelentette be Andrija Dzsagmaidze, a pátriarkátus közkapcsolati szolgálatának vezetője.