2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Lázár János maszek Lázárinfókra buzdít

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

„Maszek Lázárinfók” megtartására kéri a kormánypárti szimpatizánsokat kampánykörútján Lázár János építési és közlekedési miniszter, hozzátéve: de közben „viselkedjenek jobban, mint a tiszások”.

Kecskeméten és Kalocsán is megtartotta Lázárinfo Expressz elnevezésű választási fórumát a Fidesz-KDNP kampányának egyik főszereplője Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter egyebek mellett Ukrajnáról beszélt.

„Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja magyar szavazatokkal. Ilyen egyszerű. Miért? Mert úgy gondoljuk, hogy az ukrán szervezett bűnözés, az ukrán maffia, az ukrán gazdaság dömpingárai tönkreteszik Magyarország lehetőségeit.

Magyarország soha nem szavazhatja meg a gyorsított tagságát Ukrajnának és Ukrajna EU-s tagságát sem.

Ezért zsarolnak bennünket és ezért helyeznek nyomás alá” – mondta.

A tárcavezető arra biztatta a kormánypártok szimpatizánsait, hogy tartsanak „maszek Lázárinfókat”, de közben „viselkedjenek jobban, mint a tiszások”.

„Beszéljenek a szomszédaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Tartsanak minél több maszek Lázárinfót, minél több emberhez jussanak el, beszélgessenek. Természetesen türelemmel, tisztességgel és normális hangvétellel. Ne úgy, mint azok a tiszások, akik ma itt állnak a hátsó sorokban, és üvöltöznek, bekiabálnak, ne így tegyék, ne így tegyék! Mi nem a Tisza vagyunk, mi Magyarország jövőjét az összefogásra és a szeretetre akarjuk építeni, Magyarország jövőjét nem lehet a gyűlöletre, a bosszúra és a leszámolásra építeni” – fogalmazott.

Lázár János szerint a Tisza Párt egymás ellen hangolja a fiatalokat és az időseket.

„Az a párt, amely egymás ellen fordítja az embereket a hatalom megszerzése érdekében, nem méltó az ország vezetésére. Orbán Viktor vezetésével átvészeltünk árvizeket, járványokat, a devizakrízis utóhatásait. Ma pedig az ő vezetésének köszönhető, hogy migránsmentes ország maradhattunk, és hogy kimaradunk az Ukrajnában dúló háborúból. Bajban Orbán Viktor a legjobb és legbiztosabb választás, ezért kérem, hogy 2026-ban is szavazzanak rá” – írta Facebook-oldalán az építési és közlekedési miniszter.

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

Ma rendezi meg az év egyik legfontosabb biztosítási szakmai eseményét a Portfolio Biztosítás 2026 konferencia néven. A rendezvényen elhangzott előadásokról és kerekasztal-beszélgetésekről ebben a cikkünkben számolunk be,  érdemes visszalátogatni a nap folyamán.

Zöld asztal mellett bukta a tornát a fociválogatott: kamu papírokkal jöttek a játékosok, lecsapott a szövetség

Zöld asztal mellett bukta a tornát a fociválogatott: kamu papírokkal jöttek a játékosok, lecsapott a szövetség

Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3-0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

