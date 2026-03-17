Lázár János maszek Lázárinfókra buzdít

Kecskeméten és Kalocsán is megtartotta Lázárinfo Expressz elnevezésű választási fórumát a Fidesz-KDNP kampányának egyik főszereplője Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter egyebek mellett Ukrajnáról beszélt.

„Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja magyar szavazatokkal. Ilyen egyszerű. Miért? Mert úgy gondoljuk, hogy az ukrán szervezett bűnözés, az ukrán maffia, az ukrán gazdaság dömpingárai tönkreteszik Magyarország lehetőségeit.

Magyarország soha nem szavazhatja meg a gyorsított tagságát Ukrajnának és Ukrajna EU-s tagságát sem.

Ezért zsarolnak bennünket és ezért helyeznek nyomás alá” – mondta.

A tárcavezető arra biztatta a kormánypártok szimpatizánsait, hogy tartsanak „maszek Lázárinfókat”, de közben „viselkedjenek jobban, mint a tiszások”.

„Beszéljenek a szomszédaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Tartsanak minél több maszek Lázárinfót, minél több emberhez jussanak el, beszélgessenek. Természetesen türelemmel, tisztességgel és normális hangvétellel. Ne úgy, mint azok a tiszások, akik ma itt állnak a hátsó sorokban, és üvöltöznek, bekiabálnak, ne így tegyék, ne így tegyék! Mi nem a Tisza vagyunk, mi Magyarország jövőjét az összefogásra és a szeretetre akarjuk építeni, Magyarország jövőjét nem lehet a gyűlöletre, a bosszúra és a leszámolásra építeni” – fogalmazott.

Lázár János szerint a Tisza Párt egymás ellen hangolja a fiatalokat és az időseket.

„Az a párt, amely egymás ellen fordítja az embereket a hatalom megszerzése érdekében, nem méltó az ország vezetésére. Orbán Viktor vezetésével átvészeltünk árvizeket, járványokat, a devizakrízis utóhatásait. Ma pedig az ő vezetésének köszönhető, hogy migránsmentes ország maradhattunk, és hogy kimaradunk az Ukrajnában dúló háborúból. Bajban Orbán Viktor a legjobb és legbiztosabb választás, ezért kérem, hogy 2026-ban is szavazzanak rá” – írta Facebook-oldalán az építési és közlekedési miniszter.