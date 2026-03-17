Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Orbán Viktor tájékoztatása szerint kora délután egyeztetett az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról. Itt elmondta, hogy Magyarország álláspontja változatlan:

ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.

A kormányfő hozzátette: „az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig odaküldtük őket, nem egyeztetnek, sőt maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra. Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet rendkívül egyszerű, ha nincs olaj, nincs pénz” – zárta videós bejegyzését Orbán Viktor.

Mint arról korábban beszámoltunk, kedden közös nyilatkozatot adtak ki a Barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, António Costa és Ursula von der Leyen; eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a Barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának.

Ezután Volodimir Zelenszkij az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak címzett levelében megköszönte a segítséget, továbbá egy fontos dátumot is megemlített: az ukrán elnök szerint másfél hónapon belül állhat helyre az olajszállítás. Erről bővebben itt írtunk.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy „fejezzék be a színházat”, és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.