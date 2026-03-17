ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.22
usd:
336.61
bux:
123085.59
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke országjárásának kaposvári állomásán 2026. március 8-án.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Toroczkai László: nem lépünk koalícióra, de mi leszünk a mérleg nyelve

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Mi Hazánk arra készül, hogy „a mérleg nyelve” lesz az országgyűlési választások után az új Országgyűlésben. Kormánykoalíciót azonban egyik nagy párttal sem terveznek.

Toroczkai László arra számít, hogy az április 12-i országgyűlési képviselőválasztáson csak a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk jut be az Országgyűlésbe, a DK nem. Toroczkai László erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában nyilatkozott.

„Hárompárti parlament lesz, ezt most már azért egyre inkább mindenki elismeri, és ebben a hárompárti parlamentben nagyon nagy esély van arra, hogy a Mi Hazánk Mozgalom egy megkerülhetetlen erővé válik. A Fidesz és a Tisza Párt akár kiolthatja egymást, és egy patthelyzet is előállhat, hogy vagy kisebbségi kormányzás áll elő, vagy legalábbis az a helyzet, hogy a három pártelnöknek le kell ülni tárgyalni, Orbán Viktornak, Magyar Péternek és nekem. Ugye én leszek az egyetlen, aki soha nem voltam fideszes, soha nem szavaztam a Fideszre, de biztos, hogy nagyon érdekes egy ilyen helyzet” – mondta.

„Muszáj lesz leülnünk tárgyalni” - tette hozzá Toroczkai László, de leszögezte, hogy a Mi Hazánk senkivel sem köt kormánykoalíciót.

„Nem, sem a Fidesszel, sem a Tiszával nem akarunk koalícióra lépni, hanem azt akarjuk, hogy ebben az esetben tetszik vagy nem tetszik, muszáj leülni a három pártvezetőnek és ki fog derülni, hogy mire jutunk. Mi kizárólag egy dolgot akarunk, a programunkat megvalósítani. És ennek része, hogy a korrupciót, a bűnözést föl akarjuk számolni minden szinten” – fogalmazott.

A Mi Hazánk új kampányüzenete az, hogy Magyarországnak le kellene kapcsolnia Ukrajna magyar áramellátását a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása miatt. A magyar kormány ezt a kárpátaljai magyarok érdekeire hivatkozva nem tette meg eddig.

KAPCSOLÓDÓ HANG

toroczkai lászló

országgyűlési választás

mi hazánk

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma rendezi meg az év egyik legfontosabb biztosítási szakmai eseményét a Portfolio Biztosítás 2026 konferencia néven. A rendezvényen elhangzott előadásokról és kerekasztal-beszélgetésekről ebben a cikkünkben számolunk be,  érdemes visszalátogatni a nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3-0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 14:20
Lázár János maszek Lázárinfókra buzdít
2026. március 17. 13:57
Nagy Dávid: indul a kutyapártos kampány
×
×