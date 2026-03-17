Toroczkai László: nem lépünk koalícióra, de mi leszünk a mérleg nyelve

Toroczkai László arra számít, hogy az április 12-i országgyűlési képviselőválasztáson csak a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk jut be az Országgyűlésbe, a DK nem. Toroczkai László erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában nyilatkozott.

„Hárompárti parlament lesz, ezt most már azért egyre inkább mindenki elismeri, és ebben a hárompárti parlamentben nagyon nagy esély van arra, hogy a Mi Hazánk Mozgalom egy megkerülhetetlen erővé válik. A Fidesz és a Tisza Párt akár kiolthatja egymást, és egy patthelyzet is előállhat, hogy vagy kisebbségi kormányzás áll elő, vagy legalábbis az a helyzet, hogy a három pártelnöknek le kell ülni tárgyalni, Orbán Viktornak, Magyar Péternek és nekem. Ugye én leszek az egyetlen, aki soha nem voltam fideszes, soha nem szavaztam a Fideszre, de biztos, hogy nagyon érdekes egy ilyen helyzet” – mondta.

„Muszáj lesz leülnünk tárgyalni” - tette hozzá Toroczkai László, de leszögezte, hogy a Mi Hazánk senkivel sem köt kormánykoalíciót.

„Nem, sem a Fidesszel, sem a Tiszával nem akarunk koalícióra lépni, hanem azt akarjuk, hogy ebben az esetben tetszik vagy nem tetszik, muszáj leülni a három pártvezetőnek és ki fog derülni, hogy mire jutunk. Mi kizárólag egy dolgot akarunk, a programunkat megvalósítani. És ennek része, hogy a korrupciót, a bűnözést föl akarjuk számolni minden szinten” – fogalmazott.

A Mi Hazánk új kampányüzenete az, hogy Magyarországnak le kellene kapcsolnia Ukrajna magyar áramellátását a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása miatt. A magyar kormány ezt a kárpátaljai magyarok érdekeire hivatkozva nem tette meg eddig.