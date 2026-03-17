Esett a hó Magyarországon – videó

Az Időkép kamerája rögzítette a nem túl tavaszias hangulatú időjárási jelenséget a Kékestetőn, ahol hózápor is volt kedd délután. Még az is előfordulhat, hogy a Mátraszentistváni Síparknak újra kell terveznie, miután hétfőn bejelentették, hogy lezárult a magyarországi síszezon.

Szerdán már barátságosabban alakul az időjárás, napközben az ország kétharmadán napos, fátyolfelhős idő várható, a maximumok 13 és 17 fok között alakulhatnak. Az északkeleti, keleti szél viszont továbbra is élénk, erős lesz.