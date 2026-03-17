2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
António Costa, az Európai Tanács elnöke (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart az Európai Unió és az Afrikai Unió 7. alkalommal tartandó csúcstalálkozója elõtt az angolai fõvárosban, Luandában 2025. november 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Ampe Rogerio

Ursula von der Leyen és António Costa: Ukrajna elfogadta az EU támogatását a Barátság kőolajvezeték megjavítására

ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a Barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának, így a jövőben valamikor ismét megindulhat Magyarország és Szlovákia felé az Ukrajnán keresztül érkező orosz kőolaj.

Közös nyilatkozatot adtak ki a Barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, António Costa és Ursula von der Leyen – írja az Index összefoglalója.

A közleményben a két uniós intézmény vezetője megjegyzi, hogy a január 27-i orosz támadást követően, ami után leállt az olajszállítás a vezetéken, intenzív tárgyalásokat folytatott az érintett felekkel annak érdekében, hogy a Magyarország és Szlovákia felé irányuló olajszállítást helyreállítsák.

Costa és Von der Leyen bejelentette, hogy

az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának a kőolajvezeték helyreállítása érdekében, amit Ukrajna elfogadott.

Mint a közleményben írják:

„Kiemelt fontosságú számunkra, hogy szavatoljuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek szellemében az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke továbbra is együttműködik az érintett felekkel a nem orosz eredetű kőolaj közép- és kelet-európai országokba történő eljuttatásának alternatív útvonalain.”

Közleményükben megjegyzik, hogy

az európai szakértők azonnal elérhetőek, így minél hamarabb elkezdődhet a munka a kőolajvezeték helyreállítása kapcsán.

Ezzel majd véget érhet a kőolajvezeték nyomán kirobbant diplomáciai feszültség Magyarország és Ukrajna, valamint Szlovákia is Ukrajna között. A magyar és szlovák kormány azzal vádolta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy politikai okokból állította le az orosz olaj szállítását, miközben Zelenszkij szerint a vezeték meghibásodása miatt az technikailag nem megoldható jelenleg.

A kőolajvezeték miatt később Magyarország és Szlovákia is ellenlépéseket vezetett be, és leállította például a dízelszállítmányokat Ukrajnába, valamint az amúgy sem jó állapotban lévő magyar–ukrán kapcsolatok még inkább megromlottak.

A kőolajvezeték körüli viták miatt Magyarország jelenleg blokkolja az áprilistól államcsőddel szembenéző Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amiről a tagállamok vezetői még a decemberi EU-csúcson állapodtak meg, és abból Magyarország mellett Szlovákia és a Cseh Köztársaság is kimarad.

Ezzel megnyílik a lehetőség, hogy a csütörtökön kezdődő EU-csúcson Orbán Viktor magyar miniszterelnök feloldja a vétóját, és megkezdhessék a hitel folyósítását Kijev számára

– írja az Index összefoglalója.

A példakép nyomdokain – itt a Forma–1 új Ayrton Sennája?

Mintha predesztinált lett volna, hogy a Mercedes 19 éves olasz versenyzője, Kimi Antonelli a háromszoros világbajnok brazil legendához hasonlóan fekete autóval a második teljes szezonjában és az adott idény második versenyén szerzi meg pályafutása első futamgyőzelmét – mondta az InfioRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arról is beszélt, mely csapatoknak kell összeszedniük magukat az egy hónapos szünet alatt, hogy a szezon további részében ne történjenek velük olyan kellemetlenségek, mint Melbourne-ben és Sanghajban.
Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Lehullott a lepel: elképesztő trükkel játszotta át a beruházásokra szánt hatalmas összegeket a német kormány

Két német kutatóintézet számításai szerint a Bundestag által tavaly megszavazott, 500 milliárd eurós infrastrukturális és klímavédelmi különalap forrásainak túlnyomó részét nem rendeltetésszerűen használták fel. A pénz a költségvetési lyukak betömésére ment, nem pedig többletberuházásokra - közölte a Handelsblatt.

A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé

Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.

Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

