ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.57
usd:
336.58
bux:
122537.07
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
MCC rövidítést megformázó diákok
Nyitókép: Facebook/MCC Szolnok

Túri Péter: reális önképpel, fejlett kompetenciákkal rendelkező utánpótlást biztosít az MCC Vezetőképző Akadémiája

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémiája idén két szakirányon is felvételt hirdet. A térítésmentes programra 28 év alatti, angolul jól beszélő pályakezdők jelentkezését várják. Az egyéves intenzív képzésre üzleti és közéleti irányú specializáción egyaránt május 17-ig lehet jelentkezni – ismertette az InfoRádióban Túri Péter, az MCC főigazgató-helyettese.

Az MCC Vezetőképző Akadémia a pályakezdő, ugyanakkor komoly ambíciókkal rendelkező diplomás fiataloknak nyújt egyedi, máshol nem elérhető képzést. A fiatalok számos vezetői szituációban próbálhatják ki magukat, és olyan szakmai tapasztalatot szerezhetnek, melyek révén komoly versenyelőnyre tehetnek szert a munka és a közélet világában. A képzés reális önképpel, fejlett kompetenciákkal, határozott döntéskészséggel rendelkező, tettre kész vezetői utánpótlást biztosít.

„A Vezetőképző Akadémián azt vettük észre, hogy a hallgatók érdeklődése az üzleti világ és a közéleti világ irányába szór, nem mindenki a generális vezetői témák iránt érdeklődik: van, akit jobban vonzanak a közéleti kihívások, mások pedig kifejezetten az üzleti világ hívei” – mondta az InfoRádiónak az MCC főigazgató-helyettese. Túri Péter felhívta a figyelmet, hogy a képzés alap struktúrájának a megváltoztatására nincs szükség, de idén már kipróbáltak egy módszertani változtatást, amelyet jövőre hangsúlyosan alkalmazni fognak, és amely lehetővé teszi a fenti érdeklődések kielégítését.

„A csapat továbbra is együtt dolgoznak, a képzés struktúrája és gerince ugyanazokat a módszertani elemeket tartalmazza, de tartalmilag szakosodni lehet, így a hallgatók többet foglalkozhatnak azokkal a témákkal, amilyen környezetben később várhatóan dolgozni és boldogulni szeretnének” – mondta.

A főigazgató-helyettes felhívta a figyelmet arra, hogy nem arra kell gondolni, hogy politikával és nem politikával foglalkoznak a hallgatók, hanem arra, hogy a megszerzett ismereteik milyen környezetben fognak hasznosulni. Kiemelte: „a business világban például egy profitorientált multi vállalatnál, vagy egy nagy szervezetben, strukturált szervezetben, egy termelői, profitorientált környezetben való munka mikéntje mindenki számára nagyjából ismert, de ennek a karakterjegyei eltérnek az államigazgatásban, egy nonprofit szervezetnél vagy egy állami vállalatnál tapasztalhatóknál.”

Az MCC célja, hogy a képzés során a diákok megismerkedhessenek a szervezetek belső működésével. „A vezetés és a vezetésszervezés témaköre mindenütt jelen van, de nagyon sok egyéb szervezeti kultúrával, működési mechanizmussal kapcsolatos különbség tapasztalható a profitorientált világban és egy nonprofit szervezetnél. A szakosodással a hallgatók a saját várható érdeklődésük alapján több ismeretet szerezhetnek abból a világból, amelyben később várhatóan elhelyezkednek” – érvelt az új szakirányok mellett Túri Péter.

Felvételi és feltételek

A jelentkezés változatlan, a pályájuk elején járó fiatalokat várják, 0-3 év tapasztalattal. „A képzést azoknak szól, akik most kezdenek el dolgozni, vagy a képzést követően lépnek be a munka világába. A Vezetőképző Akadémián feltétel egy felsőfokú diploma megléte, de nincs specifikus végzettség kikötve. A folyékony angol nyelvtudás ugyanakkor elvárás, mert a képzés oktatásainak egy jelentős része angol nyelven zajlik. Emellett nyitottság, motiváltság, elkötelezettség szükséges az intenzív, full time program miatt. A képzés hétfőtől-szombatig, 10 hónapon keresztül zajlik. Cserébe a tapasztalatszerzés lehetősége, és ahova eljutnak a hallgatók a képzés végére, az fantasztikus előrelépés és utazás” – ismertette az MCC főigazgató-helyettese.

A vezetőképző összes online felületén le lehet adni a jelentkezést május 17-ig. „Egy gyors kiválasztási folyamat után, június végére döntés is születik arról, hogy kik azok a fiatalok, akik a képzés hatodik évfolyamát elkezdhetik az akadémián, 2026 szeptemberétől.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Túri Péter: reális önképpel, fejlett kompetenciákkal rendelkező utánpótlást biztosít az MCC Vezetőképző Akadémiája

mathias corvinus collegium

túri péter

vezetőképző

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot
Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erős üzenet jött Németországból: nem fogja elérni célját Amerika háborúja

Erős üzenet jött Németországból: nem fogja elérni célját Amerika háborúja

Johann Wadephul német külügyminiszter kedden egy konferencián azt mondta, nem hiszi, hogy az iráni háborút katonai eszközökkel le lehet zárni, és nem látja, hogy a perzsa államban rezsimváltás következne be – írja a Die Zeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így csapják be azokat, akik használt autót vásárolnak: rengeteg magyar futhat bele a drága átverésbe

Így csapják be azokat, akik használt autót vásárolnak: rengeteg magyar futhat bele a drága átverésbe

A használtautó-vásárlás sokak számára komoly pénzügyi döntést jelent, ugyanakkor jelentős kockázatot is hordoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 18:26
Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját
2026. március 17. 17:07
Cselekszik a kormány az elszállni készülő műtrágyaárak ügyében
×
×