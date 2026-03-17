2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Budapest, 2025. március 27.A Baross tér látképe a Keleti pályaudvar felõl 2025. március 27-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Forgalmas fővárosi terekre vezényelnek ki felügyelőket

Infostart / MTI

Április elsejétől a fővárosban újabb két helyszínen, a Baross téren és a Boráros téren is térgondnokok állnak munkába - közölte a Budapesti Közművek.

A társaság a fővárosi, nagy forgalmú közterek tisztaságának további javítása érdekében 2025 októberében térgondnoki szolgálatot indított. Jelenleg a Blaha Lujza téren, a Deák téren, a KÖKI-n, az Etele téren, az Örs Vezér terén és a Széll Kálmán téren működik a szolgálat. A Boráros téren és a Baross téren az eddigi gyakorlathoz hasonlóan két műszakban - hajnaltól estig - váltják majd egymást a térgondokok.

A Budapesti Közművek tájékoztatása szerint a térgondnoki rendszer fenntartásának teljes éves forrásigénye mintegy 250 millió forint. Ez a mostani bővítéssel együtt éves szinten további közel 90 millió forinttal növekszik.

A rendszer költségeit a Budapesti Közművek az egységes közműtársaság hatékonyabb működéséből származó megtakarítás útján finanszírozza.

Jelenleg a társaságnál tizennégy térgondnok dolgozik, ők folyamatosan az általuk ellátott területen köztisztasági szemlét végeznek, kezelik a palackgyűjtés vagy a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedik az útjukba kerülő szemetet, és ha kell, felkérik az illetékes önkormányzati szolgáltatókat, hulladékgyűjtő edények soron kívüli ürítésére. Figyelemmel kísérik az utcabútorok, zöldfelületek, illetve fák állapotát is.

A közlemény szerint a térgondnokok munkájának köszönhetően jelentősen javult a felügyeletük alá tartozó terek és az ott található zöldfelületek általános tisztasága. A folyamatos jelenlétnek és az azonnali visszacsatolásnak köszönhetően a problémák nem halmozódnak fel, hanem már a kialakulásuk korai szakaszában megoldódnak. A térgondnokok jelenléte önmagában is ösztönzőleg hat a járókelőkre a fegyelmezettebb, tudatosabb közterület-használat felé, de csökkent a graffitik és egyéb rongálások száma is.

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
