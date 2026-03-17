Forgalmas fővárosi terekre vezényelnek ki felügyelőket

A társaság a fővárosi, nagy forgalmú közterek tisztaságának további javítása érdekében 2025 októberében térgondnoki szolgálatot indított. Jelenleg a Blaha Lujza téren, a Deák téren, a KÖKI-n, az Etele téren, az Örs Vezér terén és a Széll Kálmán téren működik a szolgálat. A Boráros téren és a Baross téren az eddigi gyakorlathoz hasonlóan két műszakban - hajnaltól estig - váltják majd egymást a térgondokok.

A Budapesti Közművek tájékoztatása szerint a térgondnoki rendszer fenntartásának teljes éves forrásigénye mintegy 250 millió forint. Ez a mostani bővítéssel együtt éves szinten további közel 90 millió forinttal növekszik.

A rendszer költségeit a Budapesti Közművek az egységes közműtársaság hatékonyabb működéséből származó megtakarítás útján finanszírozza.

Jelenleg a társaságnál tizennégy térgondnok dolgozik, ők folyamatosan az általuk ellátott területen köztisztasági szemlét végeznek, kezelik a palackgyűjtés vagy a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedik az útjukba kerülő szemetet, és ha kell, felkérik az illetékes önkormányzati szolgáltatókat, hulladékgyűjtő edények soron kívüli ürítésére. Figyelemmel kísérik az utcabútorok, zöldfelületek, illetve fák állapotát is.

A közlemény szerint a térgondnokok munkájának köszönhetően jelentősen javult a felügyeletük alá tartozó terek és az ott található zöldfelületek általános tisztasága. A folyamatos jelenlétnek és az azonnali visszacsatolásnak köszönhetően a problémák nem halmozódnak fel, hanem már a kialakulásuk korai szakaszában megoldódnak. A térgondnokok jelenléte önmagában is ösztönzőleg hat a járókelőkre a fegyelmezettebb, tudatosabb közterület-használat felé, de csökkent a graffitik és egyéb rongálások száma is.