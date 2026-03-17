2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Budapest, 2026. március 15.Nagy Dávid pártigazgató a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Nemzeti békecsúcs - világbéke és hídfoglalás elnevezésû rendezvényén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján a Szabadság hídon 2026. március 15-én.
Nagy Dávid: indul a kutyapártos kampány

Átcsúszott a választási bizottság jogi szűrőjén a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listája, ezért a viccpárt is elkezdheti az érdemi kampányt. A kutyapártosok Országos Hiánypótló Buszt indítanak.

Mindenképpen új korszakba lépünk, mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője.

„Nem egy, hanem két populista tömb próbálja majd megmondani, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Először kikutatják, bekamuzzák, megígérik, és mikor nem tudják végrehajtani, akkor keresnek egy bűnbakot. A bűnbak pedig lehet brüsszelita, lehet Soros-ügynök, lehet Fidesz-ügynök, vagy lehet éppen az MKKP is, úgyhogy beköszöntenek a szép új idők, amikor végre mi magunk is bűnbakká válhatunk” – fogalmazott.

Nagy Dávid szerint a Kutyapárt a kampányban nemcsak mások szabadságáért harcol, hanem a sajátjáért is.

„Mikor a szabadságra és a Kutyapártra gondoltok, akkor valószínűleg valamilyen szabadságjogi harcra gondoltok, mint az azonos neműek házassága, női jogok, szerhasználat szabadsága, az információhoz való hozzáférés szabadsága. Pedig van olyan is, hogy nem másokért és mások ügyeiért harcolunk, hanem bizony a saját szabadságunkért is meg kell harcolnunk. 2014-ben a Fidesz sikeresen ellehetetlenítette, hogy el tudjunk indulni a választáson, mindezt a NER jogi eszközeit felhasználva. 12 év múlva, 2026-ban ott tartunk, hogy most a legnagyobb ellenzéki párt használja a Fidesz jogi eszközeit arra, hogy ellehetetlenítsen minket, de nem fog nekik sikerülni, merthogy összegyűjtöttük az ajánlásokat, nem is egy, hanem 78 helyen. Ezek igazi aláírások vérrel, verítékkel, esővel meg hóval átitatva, amiket ti gyűjtöttetek több ezren, több tízezer órában. Úgyhogy nektek köszönhetően biztosan el fogunk tudni indulni a választáson. Legyetek magatokra nagyon büszkék!” – mondta

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ennek köszönhetően megkapja az állami támogatást, amelynek körülbelül felét, 200 millió forintot a korábban meghirdetett civil pályázatok finanszírozására fordít.

A többiből kampányol, az utcákon már megjelentek az „Embert juttatunk a Parlamentbe” feliratú plakátjaik, és útjára indult az úgynevezett „Országos Hiánypótló Busz”, amelyre felszállva a választó a párt félig komoly, félig vicces ígérete szerint kiderítheti, milyen szavazó is igazából, megtudja, mit hoz a jövő, megdöntheti a rendszert, szétverhet egy buszmegállót, gucci táskát gyűjthet, begombázhat a szupermészárossal, megtudja, mit iszik aznap, visszaléptethet pártokat, kifesthet egy padot és egy picit jól érezheti magát a kampány alatt. Ennél többet nem ígérünk, mert a végén számon kéri valaki – írja honlapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amelynek kampánybusza a héten Dunaújvárosba, Siófokra, Paksra, Pécsre, Komlóra, Kaposvárra, Keszthelyre, Zalaegerszegre, Balatonfüredre és Veszprémbe látogat el.

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

Ma rendezi meg az év egyik legfontosabb biztosítási szakmai eseményét a Portfolio Biztosítás 2026 konferencia néven. A rendezvényen elhangzott előadásokról és kerekasztal-beszélgetésekről ebben a cikkünkben számolunk be,  érdemes visszalátogatni a nap folyamán.

Zöld asztal mellett bukta a tornát a fociválogatott: kamu papírokkal jöttek a játékosok, lecsapott a szövetség

Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3-0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

2026. március 17. 14:20
Lázár János maszek Lázárinfókra buzdít
2026. március 17. 13:35
Toroczkai László: nem lépünk koalícióra, de mi leszünk a mérleg nyelve
