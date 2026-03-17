Nagy Dávid: indul a kutyapártos kampány

Mindenképpen új korszakba lépünk, mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője.

„Nem egy, hanem két populista tömb próbálja majd megmondani, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Először kikutatják, bekamuzzák, megígérik, és mikor nem tudják végrehajtani, akkor keresnek egy bűnbakot. A bűnbak pedig lehet brüsszelita, lehet Soros-ügynök, lehet Fidesz-ügynök, vagy lehet éppen az MKKP is, úgyhogy beköszöntenek a szép új idők, amikor végre mi magunk is bűnbakká válhatunk” – fogalmazott.

Nagy Dávid szerint a Kutyapárt a kampányban nemcsak mások szabadságáért harcol, hanem a sajátjáért is.

„Mikor a szabadságra és a Kutyapártra gondoltok, akkor valószínűleg valamilyen szabadságjogi harcra gondoltok, mint az azonos neműek házassága, női jogok, szerhasználat szabadsága, az információhoz való hozzáférés szabadsága. Pedig van olyan is, hogy nem másokért és mások ügyeiért harcolunk, hanem bizony a saját szabadságunkért is meg kell harcolnunk. 2014-ben a Fidesz sikeresen ellehetetlenítette, hogy el tudjunk indulni a választáson, mindezt a NER jogi eszközeit felhasználva. 12 év múlva, 2026-ban ott tartunk, hogy most a legnagyobb ellenzéki párt használja a Fidesz jogi eszközeit arra, hogy ellehetetlenítsen minket, de nem fog nekik sikerülni, merthogy összegyűjtöttük az ajánlásokat, nem is egy, hanem 78 helyen. Ezek igazi aláírások vérrel, verítékkel, esővel meg hóval átitatva, amiket ti gyűjtöttetek több ezren, több tízezer órában. Úgyhogy nektek köszönhetően biztosan el fogunk tudni indulni a választáson. Legyetek magatokra nagyon büszkék!” – mondta

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ennek köszönhetően megkapja az állami támogatást, amelynek körülbelül felét, 200 millió forintot a korábban meghirdetett civil pályázatok finanszírozására fordít.

A többiből kampányol, az utcákon már megjelentek az „Embert juttatunk a Parlamentbe” feliratú plakátjaik, és útjára indult az úgynevezett „Országos Hiánypótló Busz”, amelyre felszállva a választó a párt félig komoly, félig vicces ígérete szerint kiderítheti, milyen szavazó is igazából, megtudja, mit hoz a jövő, megdöntheti a rendszert, szétverhet egy buszmegállót, gucci táskát gyűjthet, begombázhat a szupermészárossal, megtudja, mit iszik aznap, visszaléptethet pártokat, kifesthet egy padot és egy picit jól érezheti magát a kampány alatt. Ennél többet nem ígérünk, mert a végén számon kéri valaki – írja honlapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amelynek kampánybusza a héten Dunaújvárosba, Siófokra, Paksra, Pécsre, Komlóra, Kaposvárra, Keszthelyre, Zalaegerszegre, Balatonfüredre és Veszprémbe látogat el.