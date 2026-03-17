ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.8
usd:
337.17
bux:
122537.07
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt

Szokatlan eset történt a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A sorompó felengedése ellenére a várakozó személykocsik előtt áthaladt egy tehervonat Dunaharaszti városában szombat este a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. A MÁV szerint az esetnél a sorompó az előírásoknak megfelelően működött. A vonalon egyelőre csak a teherforgalom indulhatott el.

Látványos hibára hívták fel a figyelmet dunaharaszti lakosai, akik a város egyik vasúti átjárójánál azt tapasztalták, hogy szombat este 9 óra körül a sorompó felemelkedése után egy tehervonat haladt át a személykocsik előtt az áruszállítás számára már átadott Budapest-Belgrád vasútvonalon. A legnagyobb közösségi oldal helyi csoportjába feltöltött videón jól látható, hogy 8 percig zárva volt a sorompó, majd eltűnt a piros jelzés és felnyílt a sorompó, ezután pedig hangos jelzés mellett átment egy vonat a kereszteződésen. Az esetről az RTL Híradónak szemtanúk is beszámoltak.

A MÁV sajtóosztálya a Telexnek azt írta, hogy a szombati esetnél a sorompó az előírásoknak megfelelően működött. Egy tehervonat ugyanis a sorompó berendezés körzetében forgalmi okokból várakozott, ezzel meghaladta az előre tervezett időt, amely alatt át kellett volna haladnia az érintett szakaszon és az átjárón.

A MÁV szerint egy ilyenkor általános, hatóságilag elfogadott protokoll zajlott le, ami a biztonságos közlekedés fenntartását és a közúti közlekedők érdekeit is figyelembe veszi. Magyarázatuk szerint ha a sorompó meghibásodik, azt jelzik a berendezések és a mozdonyvezetőket is értesítik erről, a vonatok ilyenkor csak lassan, maximum 15 km/órás sebességgel közelítik meg az átjárót. A MÁV szerint így történt ez szombat este is.

Húsvéttól személyforgalom?

A Budapest-Belgrád vasútvonalon a teherforgalom már elindult, azóta számos ellentmondó információ jelent meg arról, hogy miért nem indulhattak el a személyvonatok is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azt közölte, hogy a személyforgalom indulása nem egy konkrét dátumhoz, hanem a biztonsági rendszer hiba nélküli működéséhez kötődik. A tárca szerint ez várhatóan a tavasszal megtörténik, így a húsvéti ünnepek körül akár a személyvonatok is forgalomba állhatnak. Lázár János építési és közlekedési miniszter még januárban beszélt arról, hogy milyen ütemezéssel indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon.

Akkor személyforgalom elindítását február végére, március elejére prognosztizálta. „A pontos dátum attól függ, hogy a biztonsági felülvizsgálat mikor ér véget. Az a cél, hogy valamikor február 27. és március 15. között a személyforgalom Budapest és Belgrád között megnyíljon” – jelentette ki az év elején a miniszter.

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán értekezett arról, hogy mi szükséges még a személyforgalom elindulásához.

„A biztosítóberendezés felelős azért, hogy működjenek a váltók, helyes jelzési képet mutassanak a jelzők, és nyíljanak és záródjanak a sorompók, ahogy a vonat halad. Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszernek a véglegesítése, a szoftver tesztelése folyamatban van, ennek az elkészülése előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 km/órás sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

T. Hámori Ferenc, az Indóház közlekedési szakportál főszerkesztője az InfoRádiónak azt mondta, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal befejezése közben több nehézséggel is szembesült a kivitelező.

„A biztosítóberendezések működtetik a sorompókat. Összesen 92 sorompónál kell harmonizálni a biztosítóberendezéssel a sorompók működését, illetve a vonatbefolyásolási rendszer sem működik. Úgy tűnik, hogy kis késéssel kezdődött el a rendszer tervezése, kiépítése és engedélyeztetése” – számolt be az aktuális helyzetről a szakértő.

A G7 gazdasági szakportál pár nappal ezelőtt írt arról, hogy a vonatbefolyásoló rendszer nem elég hogy nem működik, de még engedélyt sem kapott, így kérdéses, hogy mikor indulhatnak el a személyvonatok.

A minisztérium ezt cáfolta és közölte, hogy a téves információkkal ellentétben a csatlakozó vonalakról is be lehet majd jutni az állomásokra a Budapest-Belgrád vasútvonalra kifejlesztett fedélzeti berendezés nélkül is, továbbá a vonatbefolyásoló rendszer nélkül is mozoghatnak majd a szerelvények és kiszolgálhatják az iparvágányokat is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szokatlan eset történt a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

lázár jános

budapest-belgrád vasútvonal

hegyi zsolt

máv csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A választásig hátralévő időben sorozatot indítottunk az InfoRádióban, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok szakpolitikusait a belpolitikai kérdések mellett a gazdasági terveikről és a külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a pártszövetség külpolitikájáról beszélt az Aréna című műsorban.
A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×