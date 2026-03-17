2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
ARÉNA - PODCASTOK
Hat darab briliáns csiszolású gyémánt szürke, tükröződő felületen.
Nyitókép: Unsplash

Eddig csak elméletben létező anyagot hozhattak létre kínai kutatók

Infostart

Egy kínai kutatócsoport azt állítja, sikerült létrehozniuk az eddig csak elméletben létező hexagonális szerkezetű gyémántot, ami keményebb a természetesnél, és csak bizonyos körülmények között lehetett korábban a nyomait felfedezni.

A természetben előforduló gyémánt a Föld legkeményebb ásványa, amelyet ékszerként, precíziós vágóeszközökben és nagy teljesítményű félvezetőkben egyaránt alkalmazzák. A hexagonális gyémánt állítólag ennél is keményebb, ám létezését a tudósok évtizedek óta vitatják – írja az Independent híradása nyomán a Portfolio.

Kísérleti úton korábban nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy a hexagonális gyémánt önálló szénfázisként valóban létezik. A kínai Honan tartományi Gyémántanyagok és Eszközök Kiemelt Laboratóriumának kutatói viszont azt állítják, hogy szélsőséges nyomás és hőmérséklet alkalmazásával állították elő a hexagonális gyémánt milliméteres nagyságrendű, tiszta fázisú darabját.

Az eljárás során pirolitikus grafitot (HOPG) helyeztek volfrám-karbid üllők közé, majd mintegy 20 gigapascal (a normál légköri nyomás nagyjából kétszázezerszeresét) nyomás alá helyezték 1300 és 1900 Celsius-fok közötti hőmérsékleten. A tengelyirányú nyomás hatására a rétegzett szénszerkezetből milliméteres méretű, tiszta hexagonális gyémánt keletkezett.

A minta tisztaságát vizsgálatokkal igazolták, valamint korszerű mikroszkópos eljárásokkal közvetlenül is megfigyelték a szénatomok jellegzetes hexagonális rácselrendeződését. Keménységét 114 gigapascalra tették, ami felülmúlja a természetes gyémánt 110 gigapascalos keménységét. Emellett a hőstabilitása is kiemelkedőnek bizonyult.

A tanulmány szerzői szerint ezek az eredmények végleg lezárják a hexagonális gyémánt létezése körüli, régóta fennálló tudományos vitát. A felfedezés emellett új betekintést nyújt a grafit gyémánttá alakulásának fázisátmenetébe, és megnyitja az utat az új anyag jövőbeli, fejlett technológiai alkalmazásai előtt.

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Tovább terjednek a találgatások az új iráni legfelsőbb vezető sorsáról és egészségi állapotáról. Egyes hírek szerint Modzstaba Hameneit az orosz fővárosba szállították kezelésre. Közben felpörgött egy újabb összeesküvés-elmélet.
 

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba.

Indul a balatoni szezon: ezekre a szabályokra sokan nem figyelnek, pedig súlyos bírság járhat érte

Indul a balatoni szezon: ezekre a szabályokra sokan nem figyelnek, pedig súlyos bírság járhat érte

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

