Viszik a palackozott gázt, mint a cukrot

Az iráni konfliktus a globális energiapiac mellett a vásárlói keresésekre is gyors hatással van: Magyarországon igencsak látványosan, több mint négyszeresével, 346,8 százalékkal nőtt a gázpalackok iránti érdeklődés – írja az Árukereső.hu adatai alapján az Economx.

A keresőoldal szerint ez nem egyedi jelenség, a régióban más országokban is hasonló reakciók figyelhetők meg, ugyanis a palackozott gáz praktikus kiegészítője lehet az otthoni főzésnek, fűtésnek, így krízishelyzetben különösen felértékelődik.

A portál anyavállalata, a Heureka Group adatai alapján Csehországban egy hét alatt 58,8 százalékkal nőtt az érdeklődés a benzines kannák iránt, Szlovákiában pedig 157 százalékkal.