2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump elhalasztja nagy jelentőségű kínai útját – kiderült, milyen hatása lehet ennek

Infostart

A Fehér Ház közlése szerint valószínűleg elhalasztják Donald Trump Kínába tervezett hivatalos látogatását. Hirtelen döntésről lehet szó, ugyanis, vasárnap még amerikai és kínai vezető gazdasági tisztviselők kezdtek egy újabb tárgyalási fordulóba Párizsban a látogatás előkészítésére.

Vasárnap Párizsban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes vezetésével zajlottak tárgyalások az amerikai elnök nagy hangsúlyú kínai látogatásának előkészítésére. Az egyeztetések középpontjában az amerikai vámok alakulása, a kínai ritkaföldfémek és mágnesek amerikai piacra jutása, az amerikai csúcstechnológiai exportkorlátozások, valamint a kínai mezőgazdasági import áll a hétvégi hírek szerint.

Aztán hétfőn Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy az iráni háború miatt Washington körülbelül egy hónappal elhalasztaná a március 31.–április 2. közé tervezett kínai útját. Az elnök hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésre elmondta: még zajlanak az egyeztetések Pekinggel. Szeretett volna a megbeszélt időben odautazni, de az iráni háború miatt most inkább Washingtonban maradna.

Az elnöki hivatal szóvivője, Karoline Leavitt a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a kínai látogatás „nem került veszélybe”, de a halasztás nagyon valószínű, az új dátumot pedig hamarosan bejelentik.

Trump lépése jól mutatja, hogyan forgatta fel az iráni konfliktus az amerikai elnök külpolitikai programját, és hogyan bonyolította a háború az USA és Kína viszonyát a kereskedelmet és Tajvant illető kérdésekhez. Amerikában új vizsgálatokat indítottak a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” kivizsgálásával kapcsolatban, amelyek célja a kereskedelmi nyomás újjáépítése a világ országaira – köztük Kínára is –, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a múlt hónapban hatályon kívül helyezte Trump globális vámtarifáit.

A Reuters által megkérdezett szakértők szerint Peking továbbra is meg akarja szervezni a csúcstalálkozót, de az amerikai-iráni konfliktus és a Legfelsőbb Bíróság vámpolitikáról szóló ítélete bonyolította a helyzetet.

Egy, a párizsi tárgyalásokat ismerő forrás a Reutersnek a vasárnapi egyeztetések után elmondta, hogy Kína nyitottságot mutatott az amerikai mezőgazdasági termékek, köztük a baromfi, a marhahús és a szóján kívüli növények esetleges további vásárlásaira. A két fél megvitatta a nagyrészt Kína által ellenőrzött ritkaföldfém-ásványok kérdését, valamint az országok közötti kereskedelem és befektetések fejlesztésére szolgáló új megközelítéseket is.

Az állami tulajdonú China Daily keddi vezércikkében „konstruktívnak” nevezte a tárgyalásokat, de figyelmeztette Trumpot, hogy Peking „nyitottságát nem szabad összetéveszteni a beleegyezéssel”.

„Az amerikai félnek tartózkodnia kell minden olyan további lépéstől, amely megzavarhatja vagy alááshatja a stabil kínai-amerikai gazdasági kapcsolatot. A bizonytalanságot keltő intézkedések – legyenek azok vámok, korlátozó intézkedések vagy egyoldalú vizsgálatok – pontosan ezt teszik” – olvasható a vezércikkben.

Az elemzők szerint a késedelem ellenére mindkét fél számára a legfontosabb a kapcsolatok egyensúlyban tartása és a sikeres látogatás előkészítésének folytatása. Az exportra támaszkodó kínai gazdaság számára a globális gazdaságban növekvő bizonytalanság kezelése a legfontosabb.

„Kína elsődleges prioritása továbbra is az Egyesült Államokkal való kapcsolatok viszonylag stabilan tartása, hogy a következő időszakban is az pozíciói erősítésére összpontosíthasson, felkészülve a hosszú távú stratégiai versenyre” – mondta Patricia Kim, a Brookings Institution külpolitikai munkatársa.

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát
Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac.
 

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Dróncsapást mértek az Egyesült Államok nagykövetségére Bagdadban

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Donald Trump meglepő kijelentéssel vázolta célját a bajban lévő Kubával kapcsolatban

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára

A német kormány átfogó stratégiát fektet le az ország számítástechnikai infrastruktúrájának bővítésére az adatközponti kapacitások megduplázásával, a mesterséges intelligencia számára rendelkezésre álló számítási teljesítmény legalább négyszeresére növelésével 2030-ig - közölte Karsten Wildberger digitális miniszter.

Fontos figyelmeztetést adott ki a BKK: leáll a BudapestGO több funkciója, a meglévő jegyeket sem lehet használni

A BudapestGO applikáció több funkciója karbantartás miatt 2026. március 18-án este 10-től másnap reggel 7-ig nem lesz használható.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

