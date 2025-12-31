ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.39
usd:
327.4
bux:
0
2025. december 31. szerda Szilveszter
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újévi köszöntõjének televíziós felvétele közben készült kép Friedrich Merz német kancellárról a berlini kancellári hivatalban 2025. december 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA pool/Kay Nietfeld

Merz: 2026 az új kezdet pillanata lehet

Infostart / MTI

A következő „lehet az az év, amelyben Németország és Európa új erővel ismét felveheti a béke, a szabadság és a jólét évtizedeinek fonalát” – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár szerdán közzétett újévi üzenetében.

Úgy fogalmazott, hogy 2026 egy „új kezdet pillanata” lehet. „Ehhez bíznunk kell önmagunkban, bátorságunkban és tettrekészségünkben” – hangoztatta a kereszténydemokrata politikus hozzátéve annak fontosságát, hogy az emberek ne hallgassanak a „vészmadarakra és a pesszimistákra”.

Közölte: tisztában van azzal, hogy sokan a békéért aggódnak egy bizonytalan világban. „Azt mondom Önöknek, hogy gondoskodunk a biztonságunkról. Biztonságos országban élünk” – emelte ki a kancellár, de hozzátette: ahhoz, hogy ez így is maradjon, Németországnak javítania kell elrettentő képességein.

Az ukrajnai háborúról kijelentette: „Ez nem egy távoli háború, amely nem érint minket. (...) Egyre világosabban látjuk azt, hogy Oroszország támadása egy olyan terv részét képezi, amely egész Európa ellen irányul. Németországot is naponta érik szabotázsakciók, kémkedés és kibertámadások” – tette hozzá. Mindezzel együtt átalakul az Egyesült Államokkal folytatott partnerség is, amely sokáig a legmegbízhatóbb biztonsági garancia volt. „Nekünk, európaiaknak ez azt jelenti, hogy az érdekeinket még erősebben és saját erőből kell megvédenünk, képviselnünk” – mutatott rá Merz.

Beszélt arról is, hogy jövőre alapvető reformokat kell elfogadni, hogy Németország szociális rendszerei hosszú távon finanszírozhatók maradjanak. Hozzátette, hogy a „reformok önhibából történt elakadása” megbénítja a német vállalatok exportpiacokon való lehetőségeit is.

„Németország le fogja aratni a reformok gyümölcsét, még ha ez bizonyos időt igénybe is vesz” – hangsúlyozta. „A saját kezünkben van, hogy mindegyik kihívást saját erőből leküzdjük. Nem vagyunk külső körülmények áldozatai. Nem vagyunk a nagyhatalmak játékszerei” – fogalmazott.

Kezdőlap    Külföld    Merz: 2026 az új kezdet pillanata lehet

németország

biztonság

háború

szilveszter

újév

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren - közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt

Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dubai showcases spectacular fireworks display as countries welcome 2026

Dubai showcases spectacular fireworks display as countries welcome 2026

From bell-ringing in Japan, to light shows in Thailand and drumming in China, join us to follow new year celebrations across the world.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 31. 20:41
Volodimir Zelenszkij: ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé
2025. december 31. 20:07
Szakértő: lemaradásban van az EU az afrikai versenyben, de egy nagy sikert most elért
×
×
×
×