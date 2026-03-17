2026. március 17. kedd
drón támadás
Dróncsapást mértek az Egyesült Államok nagykövetségére Bagdadban

Dróntámadás érte kedd hajnalban az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét – közölték kedden iraki biztonsági tisztviselők a sajtóval.

A közlések szerint a nagykövetség légvédelme az épületet célzó drónokat megsemmisítette, ugyanakkor a lelőtt eszközök repeszei a nagykövetség területére hullottak. A jelentések szerint a támadók legkevesebb öt drónt vetettek be, az iráni fegyveres konfliktus kiújulása óta ez volt a legintenzívebb, amerikai célpontok elleni támadás Irakban.

Kedd hajnalban további két légicsapás ért egy épületet a főváros Dzsadrija negyedében, a szigorúan őrzött elnöki komplexum területén. Az épületet az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet parancsnoki központjaként használták. Az iraki belügyminisztériumtól a Hszinhua kínai hírügynökségnek azt mondták, hogy a támadásban legalább hat ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, köztük a szervezet több magas rangú tagja.

A támadások elkövetője egyelőre nem ismert, de az Iránhoz köthető fegyveres csoportok a térségben zajló konfliktus kezdete óta rendszeresen támadnak amerikai célpontokat.

Hétfő este egy olasz katonákat elszállásoló hotelt is dróntámadás ért Bagdadban. Az olasz közlések szerint a támadásban a katonák közül senki sem sérült meg.

Irak olajügyi minisztere kedden bejelentette: Bagdad tárgyalásokat folytat Iránnal annak érdekében, hogy egyes iraki olajszállító tartályhajók áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson, miután az utóbbi időben a tartályhajók elleni támadások az iráni olajexport területén is komoly fennakadásokat okoztak.

Hajan Abdel-Gáni egy korábban közzétett nyilatkozatában arról is beszélt, hogy Irak egy használaton kívüli vezeték helyreállítását tervezi, amely lehetővé tenné, hogy a kőolajat közvetlenül a törökországi Ceyhan kikötőjébe szállítsák. "Irak egy héten belül befejezi a gázvezeték 100 kilométeres szakaszának ellenőrzését, hogy Kirkukból lehetővé váljon a közvetlen export - tette hozzá. A mintegy 960 kilométer hosszú Kirkuk-Ceyhan olajvezeték 2014 óta nem működik, miután az Iszlám Állam terrorhálózat fegyveresei többször is megtámadták. A minisztérium várakozásai szerint az export kezdetben a napi 250 ezer hordót is elérheti, amit később akár 450 ezer hordóra is bővíthetnek.

Bagdad korábban a kurdisztáni vezetékrendszer ideiglenes használatával próbálta ellensúlyozni az exportkiesést, de a használat feltételeiről nem tudtak megállapodásra jutni a vezetékek fölött ellenőrzéssel bíró kurdisztáni hatóságokkal.

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Tovább terjednek a találgatások az új iráni legfelsőbb vezető sorsáról és egészségi állapotáról. Egyes hírek szerint Modzstaba Hameneit az orosz fővárosba szállították kezelésre. Közben felpörgött egy újabb összeesküvés-elmélet.
 

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Indul a balatoni szezon: ezekre a szabályokra sokan nem figyelnek, pedig súlyos bírság járhat érte

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát
