Dróncsapást mértek az Egyesült Államok nagykövetségére Bagdadban

A közlések szerint a nagykövetség légvédelme az épületet célzó drónokat megsemmisítette, ugyanakkor a lelőtt eszközök repeszei a nagykövetség területére hullottak. A jelentések szerint a támadók legkevesebb öt drónt vetettek be, az iráni fegyveres konfliktus kiújulása óta ez volt a legintenzívebb, amerikai célpontok elleni támadás Irakban.

Kedd hajnalban további két légicsapás ért egy épületet a főváros Dzsadrija negyedében, a szigorúan őrzött elnöki komplexum területén. Az épületet az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet parancsnoki központjaként használták. Az iraki belügyminisztériumtól a Hszinhua kínai hírügynökségnek azt mondták, hogy a támadásban legalább hat ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, köztük a szervezet több magas rangú tagja.

A támadások elkövetője egyelőre nem ismert, de az Iránhoz köthető fegyveres csoportok a térségben zajló konfliktus kezdete óta rendszeresen támadnak amerikai célpontokat.

Hétfő este egy olasz katonákat elszállásoló hotelt is dróntámadás ért Bagdadban. Az olasz közlések szerint a támadásban a katonák közül senki sem sérült meg.

Irak olajügyi minisztere kedden bejelentette: Bagdad tárgyalásokat folytat Iránnal annak érdekében, hogy egyes iraki olajszállító tartályhajók áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson, miután az utóbbi időben a tartályhajók elleni támadások az iráni olajexport területén is komoly fennakadásokat okoztak.

Hajan Abdel-Gáni egy korábban közzétett nyilatkozatában arról is beszélt, hogy Irak egy használaton kívüli vezeték helyreállítását tervezi, amely lehetővé tenné, hogy a kőolajat közvetlenül a törökországi Ceyhan kikötőjébe szállítsák. "Irak egy héten belül befejezi a gázvezeték 100 kilométeres szakaszának ellenőrzését, hogy Kirkukból lehetővé váljon a közvetlen export - tette hozzá. A mintegy 960 kilométer hosszú Kirkuk-Ceyhan olajvezeték 2014 óta nem működik, miután az Iszlám Állam terrorhálózat fegyveresei többször is megtámadták. A minisztérium várakozásai szerint az export kezdetben a napi 250 ezer hordót is elérheti, amit később akár 450 ezer hordóra is bővíthetnek.

Bagdad korábban a kurdisztáni vezetékrendszer ideiglenes használatával próbálta ellensúlyozni az exportkiesést, de a használat feltételeiről nem tudtak megállapodásra jutni a vezetékek fölött ellenőrzéssel bíró kurdisztáni hatóságokkal.