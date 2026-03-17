A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték

Infostart / MTI
Másfél hónapra lehet szükség ahhoz, hogy helyreálljon a Barátság kőolajvezeték.

Mint arról beszámoltunk, közös nyilatkozatot adtak ki a Barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, António Costa és Ursula von der Leyen; eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a Barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának.

Ukrajna közben elfogadta az EU segítségét a Barátság kőolajvezeték megjavításáért. Volodimir Zelenszkij az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak címzett levelében megköszönte a segítséget, továbbá egy fontos dátumot is megemlített: az ukrán elnök szerint másfél hónapon belül állhat helyre az olajszállítás.

Azt is megírta, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a januári orosz támadásban megsérült olajtartályt nem lehet helyreállítani, ezért egy föld alatti tároló infrastruktúra kiépítését fontolgatják. „A vádak, amelyek szerint Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság vezetéken történő olajszállítást, megalapozatlanok. A zavart a vezeték és az azt körülvevő infrastruktúra elleni orosz terrortámadások okozzák” – idézi Zelenszkij levelét a hvg.hu.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a fentiekre reagálva arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy „fejezzék be a színházat”, és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke friss bejegyzéssel jelentkezett az X-en, amelyben óriási eredményként bejelentette, hogy a brüsszeli testület „felébredt, észrevette, hogy az ukránok egy olajblokádot tartanak fenn két európai uniós tagországgal szemben, és most már fogadkozik, hogy fú, most már nagyon meg fogják oldani ezt a helyzetet”.

„Tehát először is Guten Morgen! Jó reggelt kívánunk! Lassan ötven napja van Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy az Európai Bizottság elnöke is erre ráébredjen” – mondta.

„De a helyzet az, hogy itt egy politikai akcióval állunk szemben. Ne engedjük magunkat félrevezetni, Kijev és Brüsszel minden lépést egyeztetett. Tehát nehogy most úgy tűnjön, hogy Ursula von der Leyen megold egy olyan problémát, amiről eddig nem tudott. Az ukrán elnök Brüsszellel, Berlinnel folyamatosan egyeztet, Münchenben hozták meg a közös döntést arról a biztonsági fórumon, hogy olajblokád lesz Magyarországgal szemben, erről tájékoztatták a Tisza Pártot, hiszen pontosan tudták, hogy ha olajblokád van, akkor ebből lehet olajellátási válság, és az nyilvánvalóan a Tisza Pártnak segít a parlamenti választáson” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány azonban „nem a 6:20-as jött”, és meg tudja óvni az országot. „Nemcsak a szerbekkel, hanem a szlovákokkal is most már közös vezetéket építünk, a tengeri szállításokat megrendeltük, a tartalékokat feltöltöttük” – sorolta.

„De nyilvánvaló, hogy ezt az olajblokádot egy Brüsszel-Berlin-Kijev egyeztetés előzte meg. Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és von der Leyen asszonyt, hogy fejezzék be a színházat! Azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben!” – üzente.

„Annak a vezetéknek az ég egy adta világon semmi, de semmi baja nincsen. Az a vezeték már a mai naptól alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. Az a vezeték teljesen alkalmas. Úgyhogy elég a színházból, még a mai napon nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket!” – összegzett.

Az amerikai jegybank szerdán dönt a kamatról. Változás szinte biztosan nem lesz, de a kérdőjelek napról napra nőnek: az iráni háború stagflációs forgatókönyvet rajzol, miközben a munkaerőpiac gyengülése kamatvágást indokolna. Powell utolsó ülései következnek, és a politika sem hagyja nyugodni.

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára.

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

