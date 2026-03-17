2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Nyitókép: Unsplash

Tragikus tűzeset: egy gyerek meghalt, ketten súlyos égési sérülésekkel kerültek kórházba

Infostart

A helyi polgármester tájékoztatása szerint három család lakott az érintett épületben.

Egy gyermek meghalt, további kettő pedig súlyos állapotban kórházba került, miután tűz ütött ki az Eperjesi járásban található Mirkovce községben – írja a Paraméter.

A tűzoltókat egy helyi romatelepre riasztották, ahol kigyulladt egy épület. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, a tűz már a harmadik égési stádiumban volt.

A tüzet végül sikerült eloltani, egy négyéves gyermek azonban életét vesztette.

Másik két kiskorú komoly égési sérüléseket szenvedett, és kritikus állapotban szállították őket a közeli kórházba.

Az Eperjesi Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat igazgatója közölte: a bevetést nehezítette, hogy sok időbe telt szétszedni az épület konstrukcióját. Mint utóbb kiderült, a bejelentés során azt nem említették, hogy lehet valaki az épületben, csak a helyszínen, a tűz oltása közben találtak rá a gyermek holttestére. A mirkovcei polgármester szerint három család lakott az épületben.

Még vizsgálják, mi okozhatta a tüzet, egyelőre általános veszélyeztetés gyanújával indítottak eljárást az ügyben.

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Váratlan húzás Trumptól: amerikai katonák szállhatnak partra ezen az apró szigeten, óriási a tét

Az iráni háborút figyelemmel követők számára feltűnhetett, hogy egyre több szó esik egy aprócska szigetről, Hargról. A Perzsa-öbölben található szigetet az iraki-iráni háború óta most bombázták először, ez pedig egyáltalán nem véletlen. Nézzük, mi is pontosan Harg jelentősége, és miért került szóba egy esetleges amerikai szárazföldi invázió is.

Ennek a fele sem tréfa: a teljes sötétség és a tüntetések közepette jelentette be Trump, hogy átveszi az irányítást

Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

