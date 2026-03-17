Tragikus tűzeset: egy gyerek meghalt, ketten súlyos égési sérülésekkel kerültek kórházba

Egy gyermek meghalt, további kettő pedig súlyos állapotban kórházba került, miután tűz ütött ki az Eperjesi járásban található Mirkovce községben – írja a Paraméter.

A tűzoltókat egy helyi romatelepre riasztották, ahol kigyulladt egy épület. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, a tűz már a harmadik égési stádiumban volt.

A tüzet végül sikerült eloltani, egy négyéves gyermek azonban életét vesztette.

Másik két kiskorú komoly égési sérüléseket szenvedett, és kritikus állapotban szállították őket a közeli kórházba.

Az Eperjesi Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat igazgatója közölte: a bevetést nehezítette, hogy sok időbe telt szétszedni az épület konstrukcióját. Mint utóbb kiderült, a bejelentés során azt nem említették, hogy lehet valaki az épületben, csak a helyszínen, a tűz oltása közben találtak rá a gyermek holttestére. A mirkovcei polgármester szerint három család lakott az épületben.

Még vizsgálják, mi okozhatta a tüzet, egyelőre általános veszélyeztetés gyanújával indítottak eljárást az ügyben.