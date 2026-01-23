ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 21: People are detained by U.S. Border Patrol agents during a confrontation in an intersection on January 21, 2026 in Minneapolis, Minnesota. A reported 3,000 Department of Homeland Security federal agents have been deployed to the state, with more on the way, amid the Trump administrations major crackdown on immigration enforcement. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)
Nyitókép: Brandon Bell/Getty Images

Már négy gyereket is őrizetbe vett az ICE Minneapolisban

Infostart

Egy iskolafelügyelő szerint a bevándorlási hivatal ügynökei szisztematikusan kutatják fel a környékeket, majd elviszik a bevándorló gyerekeket, fiatalokat, rettegésben tartva ezzel a többieket.

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatala (ICE) őrizetbe vette az ötéves Liam Ramost Minneapolis egyik elővárosában, amikor a kisfiú hazaért az iskolából. Ezután a hatóság őt is, és az apját is Texasba szállították egy fogva tartási központba. Mindketten menedékkérőként tartózkodtak az országban – írja a 444.

Az elmúlt két hét során rajta kívül még három másik gyereket is őrizetbe vett az ICE, különböző razziák során, a Columbia Heightsben működő iskolakörzetben. Zena Stenvik, az iskolakörzet felügyelője egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a fegyveres és álarcos ICE-ügynökök az ötéves fiú, Liam Ramos mellett két 17 és egy 10 éves fiút is elfogtak.

Az iskolafelügyelő arról számolt be, hogy az ügynökök átfésülték a környéket, körbejárták az iskolákat, követték a buszokat, többször is bementek a parkolóba és elvitték a gyerekeket. Elmondása szerint mindez megviseli, traumatizálja a közösség többi gyermekét.

A letartóztatások részét képezik Donald Trump amerikai elnök bevándorlásellenes fellépésének, aminek keretében mintegy 3000 szövetségi rendfenntartót vezényeltek Minneapolis területére.

Kezdőlap    Külföld    Már négy gyereket is őrizetbe vett az ICE Minneapolisban

egyesült államok

bevándorlás

őrizetbe vétel

gyerekek

minneapolis

brutalitás

ice

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!

Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!

Enyhül a grönlandi feszültség a részvénypiacok szerint. A dollár és a kötvénypiacok szerint viszont más a helyzet. Adják a dollárt, turbulencia a globális kötvénypiacokon. Eközben a japán jenben súlyos sztori kezd kibontakozni, miközben a forint piacán is érdekes fejlemények bontakoznak ki. Magyar idő szerint pénteken késő estére a forint több éve nem látott szintre erősödött a dollárral szemben, a 323-as kezdetű szinteken is magabiztosan mozgott, míg a dollár nagyot zuhant a nap folyamán, az euróval szemben messze 1,18 fölé szaladt az árfolyam, ez szeptember óta nem látott dollárgyengeséget jelez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő sztori: így húzták le a naiv, 83 éves nyugdíjast Tolna megyében - 45 milliója bánta

Elképesztő sztori: így húzták le a naiv, 83 éves nyugdíjast Tolna megyében - 45 milliója bánta

A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect'

Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect'

The US president's comments have been condemned by international allies, including UK veterans and politicians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 20:53
Donald Trump szívügye ez, most lezárult az ügy
2026. január 23. 20:27
A britek nagyon dühösek Donald Trump kiejlentései miatt
×
×
×
×