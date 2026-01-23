Már négy gyereket is őrizetbe vett az ICE Minneapolisban

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatala (ICE) őrizetbe vette az ötéves Liam Ramost Minneapolis egyik elővárosában, amikor a kisfiú hazaért az iskolából. Ezután a hatóság őt is, és az apját is Texasba szállították egy fogva tartási központba. Mindketten menedékkérőként tartózkodtak az országban – írja a 444.

Az elmúlt két hét során rajta kívül még három másik gyereket is őrizetbe vett az ICE, különböző razziák során, a Columbia Heightsben működő iskolakörzetben. Zena Stenvik, az iskolakörzet felügyelője egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a fegyveres és álarcos ICE-ügynökök az ötéves fiú, Liam Ramos mellett két 17 és egy 10 éves fiút is elfogtak.

Az iskolafelügyelő arról számolt be, hogy az ügynökök átfésülték a környéket, körbejárták az iskolákat, követték a buszokat, többször is bementek a parkolóba és elvitték a gyerekeket. Elmondása szerint mindez megviseli, traumatizálja a közösség többi gyermekét.

A letartóztatások részét képezik Donald Trump amerikai elnök bevándorlásellenes fellépésének, aminek keretében mintegy 3000 szövetségi rendfenntartót vezényeltek Minneapolis területére.