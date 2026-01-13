Hadat üzent az amerikai egészségügyi miniszter Berlinnek

Szinte párhuzamosan azzal, hogy Lars Klingbeil alkancellár, valamint Johann Wadephul, a külügyi tárca vezetője az Egyesült Államokban főként a Grönland státuszával kapcsolatos nézeteltérések miatt igyekszik tüzet oltani, az egészségügy területén keletkezett váratlan kétoldalú vita. A „kezdeményező” az amerikai egészségügyi miniszter, a népszerűnek aligha mondható Robert F. Kennedy Jr. volt.

A tárcavezető levelet írt német partnerének, Nina Warken egészségügyi miniszternek. Az X közösségi portálon is közzétett sorokban azzal vádolta a német kormányt, hogy semmibe veszi a betegek autonómiáját, korlátozza lehetőségeiket arra, hogy saját maguk hozzák meg egészségügyi döntéseiket. Az amerikai miniszter azokra a bírósági ügyekre utalt, amelyekben egészségügyi dolgozók érintettek.

A szóban forgó orvosokat „politikai indíttatású büntetőeljárás” áldozatainak nevezte. A bejegyzéshez mellékelt videóban az állította, hogy értesülései szerint több ezer orvost és beteget vádolnak és büntetnek meg Németországban azért, mert a koronavírus-járvány idején felmentést adtak a maszkviselés és a Covid-19 elleni oltások alól.

Az ARD és a ZDF közszolgálati médiumok beszámolója szerint a német egészségügyi miniszter a leghatározottabban visszautasította amerikai kollégájának állításait. A konzervatív Nina Warken hangsúlyozta, hogy a német orvosokat soha nem kötelezték a Covid-19 elleni oltások beadására, Kennedy bírálatai nem felelnek meg a valóságnak.

Warken – akit a levélben az amerikai miniszter Workenként említett – utalt arra is, hogy

azok az orvosok akik egészségügyi, etikai vagy személyes okokból nem akartak oltást beadni, nem követtek el bűncselekményt, és nem kellett szankcióktól tartaniuk.

Büntetőeljárás csak csalás és hamisítás, például hamis oltási igazolások esetén történt – hangsúlyozta.

Az amerikai minisztert különösen ellentmondásos tárcavezetőnek tartják Donald Trump kormányában – utaltak rá a német portálok. Kiemelték, hogy a miniszter az elmúlt években hadjáratot indított a Covid-oltás ellen, és különböző összeesküvés-elméleteket terjesztett.

Nem világos az sem, hogy Robert F. Kenedy Jr. miért épp most állt elő állításaival. Az azonban igen, hogy a levél nem tesz jót a Trump-érában eddig már amúgy is megtépázott kétoldalú kapcsolatoknak.