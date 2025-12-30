ARÉNA - PODCASTOK
Golyóütötte lyukak egy autón sydney-i Bondi Beach tengerparti strandon 2025. december 18-án, miután az itt elkövetett terrorcselekmény helyszínét újranyitottk a nagyközönség elõtt. Négy nappal korábban Sydney Bondi Beach strandján az 50 éves Sajid Akram, és fia, a 24 éves Naveed Akram egy gyaloghídról nyitott tüzet a zsidó közösség tagjaira, akik éppen hanuka ünnepét köszöntötték. A támadók tizenöt emberrel végeztek és mintegy negyvenet megsebesítettek a tengerpart melletti parkban. A rendõrök az idõsebb támadót agyonlõtték, fiát kórházban ápolják.
Nyitókép: MTI/EPA-AAP/Dan Himbrechts

„Éreztem valamit erőt…” – megszólalt a Bondi Beach-i mészárlás hőse

Infostart

Az ausztráliai hanukaünnepség résztvevőire lecsapó terroristát puszta kézzel lefegyverző Ahmed al-Ahmedet már a kórházból is kiengedték.

Először adott interjút a két héttel ezelőtt, december 14-én történt, számos halálos áldozattal járó ausztráliai terrortámadás hőse, a Sydney melletti Bondi Beach-en megrendezett hanukaünnepség résztvevőire lőfegyverekkel rátámadó apa–fia páros egyik tagját hatástalanító Ahmed al-Ahmed.

Az eredetileg Szíriából származó, Sydney-ben saját trafikot üzemeltető 43 éves férfi az amerikai CBS News kamerái előtt felidézte, hogy hogyan vetette rá magát és fegyverezte le az ünneplőkre támadó, Iszlám Állam eszméit magáénak valló 50 éves terroristát, Sajid Akramot.

„Megfogtam a jobb kezemmel, és elkezdtem beszélni hozzá figyelmeztetésként: »Dobd el a fegyvert, hagyd abba, amit csinálsz!«” – idézte szavait a 24.hu.

„A célom csak annyi volt, hogy elvegyem tőle a fegyvert, és megakadályozzam, hogy emberéleteket vegyen el” – folytatta a férfi, akit a másik feltételezett fegyveres, Akram 24 éves fia, Naveed többször is meglőtt. Majd azt is hozzátette, bár „sok embert megmentett, még mindig sajnálja az áldozatokat”.

A 15 ember halálát okozó támadás halálos áldozatai között három magyar gyökerekkel rendelkező ember is volt. A támadásban, ami Ausztrália legtöbb halálos áldozattal járó tömeggyilkosságának számít az elmúlt 30 év vonatkozásában, a halálos áldozatok mellett összesen 40 ember sebesült meg. A rendőrség a támadást a zsidó közösség ellen irányuló terrorcselekménynek nyilvánította.

Sajid Akramot a rendőrség lelőtte, míg a fiát, Naveedot a támadás után kórházba szállítottak, és azóta 59 különböző bűncselekménnyel – köztük 15 gyilkosság és terrorcselekmény elkövetésével – vádolták meg.

A beszélgetés során Ahmed arról is beszélt, hogy mi járt a fejében, a hatóságok és a politikusok szerint számtalan ember életét megmentő közbelépésekor és az előtte lévő másodpercekben.

Az Ausztrália nemzeti hősévé váló férfi így írta le az akciójához vezető kritikus pillanatokat: „Éreztem valamit, egy erőt a testemben, az agyamban” – mondta. „Nem akartam látni, hogy embereket ölnek meg előttem, nem akartam vért látni, nem akartam hallani a fegyverét, nem akartam látni, hogy az emberek sikoltoznak és könyörögnek, segítségért esedeznek.

A lelkem kérte tőlem, hogy tegyem meg.”

A hős férfi szülei korábban azt nyilatkozták, hogy a fiukat „az érzelmei, a lelkiismerete és az embersége vezérelte”.

