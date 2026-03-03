ARÉNA - PODCASTOK
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Ukrán–magyar vita a Barátságról: a tranzit nem baráti gesztus

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték működése Oroszország Ukrajna elleni háborúját segíti, ezért országa nem érdekelt a tranzit elindításában. Szijjártó Péter azt hangsúlyozza: Ukrajna részéről közel sem szívesség a kőolajtranzit. Orbán Viktor szerint pedig az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása, azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.

Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.

„Műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A csővezeték a föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán (Viktor magyar miniszterelnök) a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – jegyezte meg Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt mondta Robert Ficónak: „látod, mennyi kihívás van? Meghívlak benneteket, gyertek el Ukrajnába. Megértett engem, és azt mondta: rendben, akkor mi a helyzet a dátumokkal? Azt válaszoltam: bármelyik dátum megfelel. A hívásom után a diplomaták március 6-9. közötti időpontokat javasoltak”.

Zelenszkij közöte, hogy a médiából értesült arról, hogy a szlovák fél más országban kíván találkozni vele. „Melyik országban kellene Ficóval találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a Barátság kőolajvezeték? Hol van ez a vezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában. Meghívtam őt, mire megerősítette, hogy eljön” – zárta válaszát az ukrán elnök.

Szijjártó Péter: Ukrajna részéről közel sem szívesség a kőolajtranzit

Ukrajna részéről közel sem csak szívesség a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, egyrészt ez szerződéses kötelezettsége az országnak, másrészt óriási pénzeket zsebelnek be a tranzitdíjon – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Igazság Órája című műsorban kiemelte, hogy az ukrajnai kőolajtranzit újraindításának nincs semmilyen technikai akadálya, ugyanis az orosz hadsereg nem találta el a Barátság vezetéket, csak egy tartályt, amelynek nincs köze annak működőképességéhez. Emellett a szavai szerint a műholdfelvételek világosan bizonyítják, hogy nincs olyan sérülés, ami indokolná a blokádot.

Aláhúzta, hogy már abból is látszik, hogy "óriási hazugságról" van szó, hogy az ukrán hatóságok még az európai uniós szakértőket sem engedték be egyelőre a helyszínre.

Továbbá hangsúlyozta, hogy maga a rendszerüzemeltető ukrán vállalat jelezte több alkalommal a Molnak, hogy rendben van a vezeték, indulhat a szállítás, várják az utasítást.

„A helyzet az az, hogy ma Volodimir Zelenszkij politikai ok miatt nem indítja újra a szállítást” – mondta.

Szijjártó Péter érintette az ukrán elnök friss nyilatkozatát is, és úgy vélekedett, hogy az tényleg túlmegy már minden határon, hogy „egész Európának térdre ereszkedve kelljen hálát rebegnie az ukránoknak”, amiért ők harcolnak.

Az ukránok nem értünk harcolnak, ugyanis nem minket támadtak meg. Oroszország Ukrajnát támadta meg, ezért Ukrajna magáért küzd. Nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Mi nem kértük őket, mi nem okoztuk ezt a háborút, mi semmivel nem tartozunk nekik. És egyébként pedig ők nem szívességet tesznek, hanem óriási pénzt zsebelnek be a tranzitdíjon. Ez szerződéses kötelezettségük – fogalmazott.

És az Európai Unió-Ukrajna társulási megállapodás világosan leírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti az európai uniós tagországok energiaellátásának biztonságát.

Tehát itt hagyjuk már ezt, hogy milyen szívesség meg hogyan. Tíz- meg százmillió eurókat kaszáltak a tranzitdíjakon. Az ukránok vállalták ezt a társulási megállapodásban, nem szívességről van szó, hanem szavahihetőségről – tette hozzá.

Kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij láthatólag nem azt az iránymutatást kapja Brüsszelből, hogy javítsák meg a vezetéket, hiszen a szállítás újra nem indítása sem a saját ötlete, hanem „egy Brüsszellel, Berlinnel és a magyar ellenzékkel összehangoltan, koordináltan meghozott döntés”.

Orbán Viktor: az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása, azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse - közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A miniszterelnök a bejegyzése alatt megosztotta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfőn este adott interjújának egy részletét.

Ebben Hernádi Zsolt azt mondta, hogy nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a vezetékben károsodás nem történt.

Hozzátette, hogy az ukrajnai kollégáiktól folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak a tűz kitörése után, hogy néhány napon belül eloltják a tüzet és a vezetéket újraindítják. Kérdésre megismételte, hogy azt a tájékoztatást kapták, hogy két-három napon belül újraindul a vezeték.

