Valutaváltási csalás, 150 milliót buktak a károsultak

A vádirat szerint a Szentendre közeli településen élő nő több - az ismeretségi körébe tartozó - személyt keresett meg azzal, hogy egy bank kedvezményesen, a piaci árfolyamnál kedvezőbb feltételekkel vált forintot euróra. A nő elmondása szerint úgy működött volna a rendszer, hogy a forintban átvett összegeket saját számlájára befizeti, a pénzintézet a forintot euróra váltja, majd egy hét múlva a kedvezményes árfolyamon átváltott eurót részére átadja.

A nő a sértettek bizalmának elnyerése érdekében több sértettnek váltott kisebb tételekben eurót a piaci árnál kedvezőbb árfolyamon. A vádlott a megbízóit arra ösztönözte, hogy nagyobb összeget váltsanak át, mert így a pénzintézet nagyobb összeg befizetése esetén a korábbinál is kedvezőbb árfolyamot kínál.

A nő 2022 augusztusa és 2024 augusztusa között 20 sértettet csapott be, és tőlük összesen több mint 150 millió forintot csalt ki.

A vádlott az átvett összegekkel nem számolt el, a sértetteket különböző kifogásokkal hitegette. A nő a megszerzett készpénzt anyagi lehetőségeit meghaladó életvitelének biztosítására fordította.

A Szentendrei Járási Ügyészség a nőt több rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja. Vele szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Szentendrei Járásbíróság fog dönteni.