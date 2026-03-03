ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Balázs: mondjuk nemet Zelenszkijnek!

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Míg a kormány az üzemanyagárak szinten tartásán és a rezsicsökkentés megőrzésén dolgozik, addig Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja az orosz olaj kivezetésében – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója kedden a Facebook-oldalán közzétett videóban. Orbán Balázs arra szólított fel: álljunk ki Magyarország érdekében, mondjunk nemet a zsarolásra, mondjuk nemet Zelenszkijnek.

A politikus felidézte, hogy a kormány hétfőn bizonyítékokat mutatott be arról, hogy műszaki akadálya nincsen, így politikai okokból nem engedik át az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken. Megjegyezte, a balos sajtó mindent megtett, hogy „kinevesse a felvételeket”.

Hozzátette, a felvételekre megérkezett az ukrán elnök válasza, Volodimir Zelenszkij azt közölte, „nincs akarat a vezeték újraindítására”.

Orbán Balázs elmondta, az ukrán elnök ráadásul arról is beszélt, Magyarországnak hálásnak kellene lennie.

Miért is kellene hálásnak lenni? Azért, hogy elzárta a kőolajat, ami a magyaroké? – tette fel a kérdést a politikai igazgató, rámutatva, ez az olaj a magyar gazdaság versenyképességét és a magyar családok védelmét jelenti.

Kitért arra, hogy közben „a Közel-Kelet felrobbant”, csak hétfőn 50 százalékkal emelkedett a földgáz ára, de a Brent kőolaj ára is jelentősen nőtt.

Orbán Balázs közölte,

Európa és Magyarország kivéreztetését jelenti, hogy ebben a helyzetben az ukránok, Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak azon, hogy levágják a kontinenst az orosz olajról.

Felháborítónak nevezte azt, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja az orosz energia, az orosz olaj kivezetésében, holott ez nem egy pártpolitikai kérdés.

Hozzátette, hiába tagadja a Tisza Párt, az Európai Parlamentben többször is megszavazta először az orosz gáz, majd az orosz olaj kivezetését.

Úgy folytatta, az ukrán sajtó minden nap megírja, hogy megvan a megállapodás a Tisza és az ukránok között, ami arról szól, hogy kivezetik az orosz energiát Magyarországról egy olyan felrobbant közel-keleti helyzetben, amikor kilőnek az energiaárak, amikor mindenki azon spekulál, hogy hogy lesz olcsó energia.

„Mi azon spekulálunk, hogy hogy lehet az üzemanyagárakat szinten tartani, és hogy lehet a rezsicsökkentést megőrizni”

– jelentette ki.

Elmondta, közben Magyar Péter és pártja az ukránokkal szövetkezik. Ha van nagy botránya a magyar politikában, akkor ez az – fogalmazott.

Álljunk ki Magyarország érdekében! Mondjunk nemet a zsarolásra! Mondjunk nemet Zelenszkijnek! Mondjunk nemet Magyar Péternek! Meg fogjuk törni az ukrán olajblokádot – mondta Orbán Balázs.

Orbán Balázs: mondjuk nemet Zelenszkijnek!

ukrajna

orbán balázs

olajszállítás

barátság kőolajvezeték

