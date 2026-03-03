ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Az Apple cég logója az egyik készülékén.
Nyitókép: Unsplash

Új olcsó iPhone-ról rántotta le a leplet az Apple

Infostart

A vállalat bemutatta idei belépő szintű készülékét, ami sok fejlődést mutat az elődjéhez képest, így nagyobb tárhellyel és modern töltőrendszerrel érkezik.

Az Apple idén márciusban ismét bemutatott egy új, belépőszintű okostelefont. Az iPhone 17e számos területen jelentős előrelépést mutat az elődhöz képest, ám árazása és piaci pozicionálása továbbra is kérdéseket vet fel – írja az Ars Technica híradása nyomán a Portfolio.

A 2025-ös iPhone 17e bevezető ára az Egyesült Államokban 599 dollár lesz, ami körülbelül 195 ezer forintnak felel meg, hazánkan azonban vélhetően ennél drágább lesz. Az előrendelés március 4-én indul, a boltokba pedig várhatóan március 11-én kerül a készülék.

A telefon megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet, igaz, a grafikus gyorsító (GPU) itt öt helyett csak négy maggal rendelkezik. Fejlődött a mobilhálózati modem is: az eredeti Apple C1 helyett az iPhone 17e már a gyorsabb C1X modult használja, emellett az Apple Intelligence AI funkciók is teljeskörűen elérhetők lesznek rajta a gyártó ígéretei szerint – írja a lap.

További lényeges újdonság még a 2025-ös modellhez képest, hogy támogatni fogja a MagSafe töltést, illetve a tárhely mérete is 256 GB-ra nő 128 GB-ról. Elérhető lesz egy 512 GB-os modell is, ez az USA-ban 799 dollárba kerül (mintegy 260 ezer forint).

A kijelző továbbra is egy 6,1 hüvelykes, 60 Hz-es képfrissítésű OLED panel, amelyen az Apple ProMotion technológiája valamint a folyamatosan aktív (always-on) mód nem lesz elérhető. Az Apple által az elmúlt években bemutatott Dynamic Island helyett pedig a hagyományos szenzorsziget (notch) található az előlapon.

A készülék hátlapján egyetlen, 48 megapixeles kamera kap helyet,

ami a közepén kivágott 24 megapixeles részlet segítségével szoftveresen képes lesz kétszeres nagyításra.

Az iPhone 17e legnagyobb dilemmája változatlanul az árazása. A készülék mindössze 200 dollárral olcsóbb, mint az iPhone 17, amely viszont jobb főkamerát, ultraszéles látószögű lencsét, nagyobb (6,3 hüvelykes) ProMotion kijelzőt, Dynamic Islandet és valamivel erősebb grafikus teljesítményt kínál.

